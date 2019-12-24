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Ceren'in katili Elazığ'a sevk edildi

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve tutuklandıktan sonra Van'a gönderilen Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

24.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:10 Ceren'in katili Elazığ'a sevk edildi
'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve tutuklandıktan sonra 'a gönderilen Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmanın ardından Özgür Arduç için ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden rapor talep edilmesine karar verildi. Dünkü mahkeme kararının ardından Özgür Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle Elazığ'a götürüldü.
(İHA)

Ceren Özdemir, Elazığ, Ordu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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