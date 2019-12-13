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CEREN'İN KATİLİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI, CEZA İNDİRİMİ İSTENMEDİ (1)

Ordu'da, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs'...

13.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:01CEREN'İN KATİLİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI, CEZA İNDİRİMİ İSTENMEDİ (1)

'da, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada 'Canavarca Hisle Kasten Öldürme' ve 'Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle iki ayrı iddianame hazırlandı. İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Arşiv grüntüler geçildi

Nedim KOVAN/ORDU, -



Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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