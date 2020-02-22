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Ceren'in katili olan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemedeki sözleriyle tepki çekti

Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkeme salonundaki sözleriyle tepki çekti. Merhume Ceren Damar'ı cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan Bıçak, Şenel'in acılı babasına karşı da sert sözler sarf etti.

22.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:35

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın çirkin tavrı ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Bıçak, müvekkilini savunmak isterken merhume Şenel hakkında ağza alınmayacak ifadeler sarf etti.

Hasan İsmail Hikmet

Çankaya Üniversitesi'nde görevli olan 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"DARBE GİRİŞİMİ LEHİNE TWEET ATTI"

Sanık avukatı Vahit Bıçak ise müvekkilini savunmak isterken gösterdiği tavır ve kullandığı üslup ile büyük tepki çekti. Merhume Ceren Damar Şenel'e karşı iftiraya varan sözler sarf eden Bıçak, Şenel'in 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin lehine tweet attığını belirtti.

Avukat Vahit Bıçak

"CEREN, CİNSEL SALDIRILARDA BULUNDU"

Bıçak ayrıca, Şenel'i cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Avukat Vahit Bıçak, "Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır" diyerek müvekkilinin cinsel saldırıdan mağdur olduğunu ifade etti. Bıçak ayrıca, "Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözleriyle büyük tepki çekti.

Ceren Damar Şenel

"17 BIÇAK DARBESİ YALANDIR"

Sanık avukatı, cinayet anını anlatırken ise katilin bıçağı korkutmak için çıkardığını ve cinayet işleme maksadı olmadığını söyledi. 17 bıçak darbesinin ise yalan ve şehir efsanesi olduğunu dile getirdi.

'DAMAT' SÖZLERİ SONRASI SALONDA TEPKİ SESLERİ

Sanık avukatının sözleri üzerine maktulenin babası Mustafa Damar, "Müvekkilini damat olarak al o zaman" diyerek avukata tepki gösterdi. Acılı babanın sözleri üzerine avukat, "Siz almışsınız zaten" yanıtını verince salonda sesler yükseldi.

Son dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıSon dakika: Ceren Damar Şenel davasında katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ceren'in katili olan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemedeki sözleriyle tepki çekti

Hasan İsmail, Vahit Bıçak, Ceren Damar, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
ÖFKE KONTROLÜ:katilin surata bak soğan doğra
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BU NASIL AVUKAT:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu Yazın. Utanmaz avukat, birde olayı 15 temmuzla ilişkilendirip hassas siyasi konulardan nemalanıp katilin barbzrca işlediği cinayrti meşrulaştırmaya çalışıyor. Ölen insanın arkasından özel durumları ve özel yaşamını kullznmak en çirkin onursuz bir davranıştır. Aciz insanlarınbişidir.
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HOCA NAPTIN SEN YAAA:Avukat bey okey savunma yap anladıkta ceren damar cinsel saldırı yaptı da deme bari trajikomik olmuş çünki..Mevzu kopyadan çıkmıştı hatırlatırım.Ceren,katilinin kağıdını almıştı sınavda
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DE GET:başarı için herşey mübah değil avukat efendi Türk insanının çizgilerini aşmaya çalışıyosun belliki ama isminin önüne almış olduğun avukat terimi buna yetmez seni kınıyorum her ne olursa olsun ölen bir genç kız var ortada ve bir keş için ondan alacağın para için o kadar alçalma saygılar.
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ASİLTÜRK__:Tövbe tövbe, yani bu rahmetli akademisyen hiç mi okulda akademisyen veya daha yakışıklı kimse bulamamış da bu dünyalar yakışıklısına cinsel saldırılarda bulunmuş, adamı kurtarıp prim yapacağım diye bari ölmüş bir insana iftira atma.
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BİNGÜL TEYZE:Yazıklar olsun ölmüş bir insanı kabrinde bile lekeliyorsunuz güzel kızım gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsın mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah yalan dünya bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüz
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EMRE:Bingul deze agzına saglık cok dogru demisin yuregine kalbine saglık binnur deze ölenin arkasindan giybet haram bunu daha ogrememisler ama sen bu yasta biliyosun birgül teyze, allahın seni korusun hep senin gibi insanlar olsun binnaz teyze
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1 0
ECE:bence avukat katili savunurken insanlık vicdan sınırını çok aşmış ne derse desin inanmadık ama
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10 1
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ADALET:AVUKATA VE ŞAHİTLERİNE GÖRE UYGUN MADDE BULUNUP CEZAİ İŞLEM YAPILIRSA HEM KENDİLERİNE DERS BUNDAN SONRAKİLERE DE FIRSAT VERİLMEMİŞ OLUR
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5 1
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YUH:meslekten atılıp yargılanmalı bence avukat bile olsa söylediklerini kanıtlamadan atıp tutamaz iftira atamaz. bugün ona iftira atan, yarın sana bana devlete herkese iftira atar. o yüzden bu olay sanki kurgu proje
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