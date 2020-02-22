Ceren'in katili olan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemedeki sözleriyle tepki çekti

Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın çirkin tavrı ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Bıçak, müvekkilini savunmak isterken merhume Şenel hakkında ağza alınmayacak ifadeler sarf etti.

Hasan İsmail Hikmet

Çankaya Üniversitesi'nde görevli olan 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"DARBE GİRİŞİMİ LEHİNE TWEET ATTI"

Sanık avukatı Vahit Bıçak ise müvekkilini savunmak isterken gösterdiği tavır ve kullandığı üslup ile büyük tepki çekti. Merhume Ceren Damar Şenel'e karşı iftiraya varan sözler sarf eden Bıçak, Şenel'in 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin lehine tweet attığını belirtti.

Avukat Vahit Bıçak

"CEREN, CİNSEL SALDIRILARDA BULUNDU"

Bıçak ayrıca, Şenel'i cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Avukat Vahit Bıçak, "Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır" diyerek müvekkilinin cinsel saldırıdan mağdur olduğunu ifade etti. Bıçak ayrıca, "Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözleriyle büyük tepki çekti.

Ceren Damar Şenel

"17 BIÇAK DARBESİ YALANDIR"

Sanık avukatı, cinayet anını anlatırken ise katilin bıçağı korkutmak için çıkardığını ve cinayet işleme maksadı olmadığını söyledi. 17 bıçak darbesinin ise yalan ve şehir efsanesi olduğunu dile getirdi.

'DAMAT' SÖZLERİ SONRASI SALONDA TEPKİ SESLERİ

Sanık avukatının sözleri üzerine maktulenin babası Mustafa Damar, "Müvekkilini damat olarak al o zaman" diyerek avukata tepki gösterdi. Acılı babanın sözleri üzerine avukat, "Siz almışsınız zaten" yanıtını verince salonda sesler yükseldi.