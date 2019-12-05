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Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı, polisteki sorgusunda cinayeti işlediği anının detaylarını anlattı. Genç kıza "Bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu?" sorusunu yönelttiğini belirten katil zanlısı, "Bana dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele iki defa sapladım" dedi.

05.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:37

'da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un tam ifadesinin detayları ortaya çıktı. sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Arduç, "Yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.

"AMACIM KIZI ÖLDÜRÜP ÇANTASINI ALMAKTI"

Ordu Efilli Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta firar ettikten sonra, sürekli birilerini öldürmeyi düşündüğünü anlatan Arduç, ifadesinde şunları söyledi: "Birçok bayanı öldürmek için takip ettim. Ancak çevrede başka insanların olması nedeniyle olayı gerçekleştiremedim. Bu amaçla bir dükkanın önünden geçerken bıçağı çaldım. Olay günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde kızı gördüm, takip ettim. Evinin önüne geldiğimizde montumun cebindeki bıçağı çıkartarak, koluma soktum. Amacım, kızı öldürüp, çantasını almaktı. Bu sırada kız kapı ziline bastı. Üst kat camından bir bayanın baktığını gördüm. Kapı açılınca kız içeri girdi. Ben de arkasından 'Bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu?' dedim. Bana dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele iki defa sapladım. Koşarak oradan uzaklaştım."

CİNAYETİ İŞLEDİĞİ BIÇAKLA POLİSLERİ YARALADI

Geceyi cezaevinden firar ettikten sonra sürekli kaldığı inşaatta geçirdiğini bildiren Arduç, şöyle konuştu: "Burada yattım. Ertesi gün otogar civarına geldiğimde polisler beni yakaladı. Bu arada vatandaşlar bana saldırdı. Polisler beni kurtardı ve araca bindirdi. Polislerden birinin yanında arka koltukta oturdum. Bu sırada polisin boğazına sokmak için bıçağı cebimden çıkardım. Polis bu sırada bana döndü. Tam bu anda bıçağı göğsüne sapladım. Bıçakla ikinci kez hamle yapacağım sırada polis engel oldu. Aracı kullanan polis durdu ve bana müdahale etti. Bu sırada onu da parmağından yaraladım. Yaptıklarımdan pişman değilim."

Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım

Ceren Özdemir, Polis, Ordu, DHA, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (48)
RIDO:böyle zararlı yaratıkları gördüğün yerde öldüreceksin , insanlık için. dünyaya iyilik için.
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DOST:Adalet bakanı bu olayları nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz. Çözümünüz ne
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RIDO:bunu mahkemeye çıkarıp hakimlerinde moralini bozmayın, bunun akibeti belli olmayacak şekilde yokedilmeli okadar.
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ADINIZI YAZIN:OLAYA BAK , ADAMI OTOGARDA YAKALAYAN POLİSLER HİÇ Mİ ÜZERİNİ KONTROL ETMEMİŞ, ELLERİNE KELEPÇE TAKMADAN , ÜZERİNİ KONTROL ETMEDEN EKİP ARACINA BİNDİRİYORLAR , BU UCUBE POLİSLERE DEVRİYE ARACININ İÇERİSİNDE BICAKLA ONLARA SALDIRIYOR. BENCE BUBUDA BİR SORGULASINLAR O UCUBE NASIL BIÇAKLA DEVRİYE ARACINA ALINIP ELLERİ KOLLARI SERBEST BIRAKILIYOR
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YOK ARTIK:BU TİP ADAMLARI İDAM ETMEK YERİNE , RUH HASTASI SIFATI VERİP EL BİRLİĞİYLE CEZAEVİNDE BESLERİZ. HATTA BELKİDE RUH SAĞLIĞI BOZUK DİYE CEZA BİLE ALMAZ !! SONRADA SÖYLEDİĞİ GİBİ YENİ AVLARINI BULUR . . . .
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MESSİ:vurun iğneyi gebersin gitsin, dünya bi pislikten kurtulsun
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OOZN:Böyle bir caniyi nasıl acık ceza evine koydunuz onu anlayamadım
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ÇAĞLA LAL:Öldürülsün diyeeeee
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ERDEM:böylelerini neden halka bırakmıyorlar linç edeceksin ki diğerlerine ders oldun kim bilir bir sonraki cinayet nerede işlenecek.
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NURCAN:işte damda kıssasa kıssas kanunu devreye girmeli burda
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