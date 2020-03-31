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Ceren'in katili polislere saldırıdan hakim karşısında; maske ve eldiven taktı

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

31.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:41
Ceren'in katili polislere saldırıdan hakim karşısında; maske ve eldiven taktı

ORDU'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

Ordu 'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, ertesi gün, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Ancak zanlı, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı.

CEREN DAVASINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

POLİSLERE SALDIRIDAN HAKİM KARŞISINDA

2 polis memuruna yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın yargılanmasına ise devam edildi.

Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları geldi. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü. Arduç, mahkeme başkanının, "Söyleyeceğin var mı?" sorusuna "Yok" yanıtını verdi. Yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğu bildirilen raporun kendilerine ulaştığını açıklayan mahkeme başkanı, polis memuruyla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı, 18 Haziran 2020 tarihine erteledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ordu, Güncel
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