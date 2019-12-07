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Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış

Ordu'da, Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olan cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, bir otelin resepsiyon görevlisini tehdit ederek geceyi orada geçirdiği ortaya çıktı. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

07.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:45

Ordu üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne sebep olan cinayet zanlısı Özgür Arduç'un (35), cezaevinden firar etiği gün olan 1 Aralık tarihinin gecesinde bir otelde kaldığı öğrenildi. Katil zanlısı Arduç'un, otelin resepsiyon görevlisi D.A.'yı ölümle tehdit ederek, geceyi orada geçirdiği bildirildi.
Katil zanlısı Özgür Arduç'un tehditlerine maruz kalan resepsiyon görevlisi D.A., korktuğu için polisi arayamadığını, olay büyümesin diye Özgür Arduç'un kalmasına izin verdiği öğrenilirken katil zanlısının "Buranın hakimi de savcısı da benim" dediği ileri sürüldü.

"AMASYA'DAN GELİYORUM" DEMİŞ

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, resepsiyon görevlisi D.A.'ya Amasya'dan geldiğini söylediği, parasının olmadığını ve karnının aç olduğunu belirttiği ifade edildi. Öte yandan resepsiyon görevlisi D.A., İstanbul'da yaşayan ailesinin telefonlarına dahi bakamadığını, psikolojisinin bozuk olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

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Kaynak: İHA


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