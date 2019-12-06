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Şırnak Cezaevi yerine Van'a götürülen Özgür Arduç'u, Şırnak Başsavcılığı'nın istemediği ortaya çıktı

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesinin ardından tutuklanan Özgür Arduç'un Şırnak'taki cezaevine gitmek istemediği söylenmişti fakat gerçek başka çıktı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, uygun cezaevi şartları olmadığı için Arduç'u kabul etmedi. Arduç, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.

06.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:13

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Cezaevi'ni kabul etmediği söylenmişti fakat gerçek başka çıktı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Şırnak'taki Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde uygun koşullar olmadığı için Özgür Arduç'u istemedi. Arduç'u taşıyan araç Van'a yönlendirildi. Mahkum, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un (35), Van Cezaevine götürülmesiyle ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

GECEYİ TEK KİŞİLİK HÜCREDE GEÇİRDİ

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KABUL ETMEDİ

Bu arada zanlının Şırnak'a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Nakil için aracın hazırlanması sırasında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'ta uygun cezaevi şartları olmadığı için kabul etmedi.

MAHKUM, VAN'A SEVK EDİLDİ

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Şırnak'a götürülmek istenirken kararın değişmesiyle Van'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Mahkum, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.

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Şırnak Cezaevi yerine Van'a götürülen Özgür Arduç'u, Şırnak Başsavcılığı'nın istemediği ortaya çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Özdemir, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (6)
PAŞALI:Katilin Şırnak cezaevini istememe nedeni, orada Burak Döner olduğundan dolayı. Katili ölüm korkusu sarmaya başladı. Her yaşadığı gün ölümü düşünecek.
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1 0
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ERCAN:bizde inandık artık gülesim bile gelmiyor
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ALKIM:Neden bu tip adamlara çelik yelek filan giydirirler ki?
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15 0
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ASİ BEY:olası silahlı bir saldırıya karşı alınan güvenlik önlemi
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1 6
İZMİRLİ:Kesinlikle haklısın nefes alması bile haram. . . . Hele senin benim vergimle birde karnı doyruluyor içim yanıyor
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11 0
ÖÖÖÖÖJJÖÖÖÖ:masumları koruyamadıkları için. . bari suçluyu koruyalım demişlerdir. .
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16 2
3. Sayfa

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