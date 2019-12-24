Haberler » 3. Sayfa » Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi - Haberler

Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Van'a gönderildi.

24.12.2019 15:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:22 Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi
'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar 'a gönderildi.

3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.

Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülen zanlı Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için heyete sokuldu. Bir süre hastanede kalan zanlı, daha sonra güvenlik tedbirleri arasında tekrar hastaneden araçla çıkartılarak Van'a gönderildi. - ELAZIĞ

Ceren Özdemir, Ordu, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:09   Çin-Japonya-Güney Kore, ABD ve K. Kore arasındaki diyaloğun geliştirilmesi için çalışacak - Haberler
16:07   ABD'li rap şarkıcısı 'Blueface' sokakta para saçtı - Haberler
16:05   Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
16:05   Jandarmadan yılbaşı öncesi kumar operasyonu - Haberler
16:00   Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. - Haberler
15:41   Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı - Haberler
15:22   İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü! 28 yaşındaki genç merdiven boşluğunda yaşıyor - Haberler
15:18   5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi - Haberler
15:01   Kapkaççı tutuklanınca tüm mağdurlardan ağlayarak özür diledi - Haberler
15:00   Devlet başkanlığı sarayının tuvaletinde düşen Brezilya lideri hastanelik oldu - Haberler
24.12.2019 16:15:29