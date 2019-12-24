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Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi

Ordu'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar Van'a gönderildi.

24.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:25 Ceren'in katili tekrar Van'a gönderildi
'da 20 yaşındaki Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'i takip edip öldüren katil Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için getirildiği Elazığ'da işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar 'a gönderildi.
3 Aralık'ta katil Özgür Arduç (35), takip ettiği Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra ise 2 polisi de yaralamıştı. "Canavarca hisle kasten öldürme" ve iki kez de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından hakkında dava açılan ve yargılanmaya başlayan katil Özgür Arduç (35), bugün Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Elazığ'a nakledildi.
Elazığ'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürülen zanlı Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için heyete sokuldu. Bir süre hastanede kalan zanlı, daha sonra güvenlik tedbirleri arasında tekrar hastaneden araçla çıkartılarak Van'a gönderildi.
(İHA)

Ceren Özdemir, Ordu, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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