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Ceren'in katili yeniden hakim karşısına çıktı

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürüp, yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı.

31.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:20
Ceren'in katili yeniden hakim karşısına çıktı
Ordu 'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürüp, yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı.
Ordu'da, 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ikinci duruşması başladı.
Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.
Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada, daha önce istenen rapor mahkemeye ulaştı. Mahkeme heyeti, Zeki Çelik'in yaralanmasının organ işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi noktasında yeniden değerlendirilmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor istedi. Mahkeme, ileri bir tarihe ertelendi.
Öte yandan adliyede de korona virüsüne karşı tedbirler alınırken, duruşmaya katılan basın mensupları da mesafeyi korudu.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Ceren Özdemir, Ordu, Güncel
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