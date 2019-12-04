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Ceren'in katilini ablası görmüş (3)

POLİSİ DE YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDIOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

04.12.2019 16:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:29Ceren'in katilini ablası görmüş (3)

POLİSİ DE YARALAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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