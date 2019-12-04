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Ceren'in katilini ablası görmüş (3)

ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAROrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.

04.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:59Ceren'in katilini ablası görmüş (3)

ŞÜPHELİYİ LİNÇ ETMEYE KALKIŞTILAR

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A. (35), olaydan önce güvenlik kameralarına yansıyan ve  polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi. Polisler, öfkeli kalabalığın içinden çıkardığı Özgür A.'yı sorgulamak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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