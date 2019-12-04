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Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir ile katil zanlısı aynı karede!

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanın önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir ile katil zanlısı olaydan önce aynı karede görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin kapşonlu montla başını kapattığı ve Ceren'in hemen arkasında yürüdüğü görülüyor.

04.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:04

'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı polisin operasyonuyla yakalandı.

Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelinin saldırısı sonucu yaralanan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

EVE KADAR TAKİP ETMİŞ

Ceren Özdemir cinayetini araştıran polis, ilginç bir bilgiye ulaştı. Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir'i öldürdüğü iddia edilen şahsın, Ceren'in çıkışından eve kadar takip ettiğini belirledi.

Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı hızlı adımlarla eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahsın onu takip ettiği belirlendi.

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Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren ÖzdemirSon dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir ile katil zanlısı aynı karede!

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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