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Ceren'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı

Ordu'da Ceren Özdemir'in katilini, eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' detayı yakalattı.

05.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:57Ceren'in katilini eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' yakalattı
'da Ceren Özdemir'in katilini, eşofmanındaki 'kırmızı çizgi' detayı yakalattı.

Ordu'da önceki gün Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'u (35), sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve zanlının eşofmanındaki kırmızı çizgi detayı ele verdi. Dün polis ekiplerinin bir ihbarı değerlendirerek yakaladığı ve gözaltına alınacağı esnada iki polisi yaralayan cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, cinayeti işlediği esnada üzerinde olan kırmızı çizgili eşofmandan yola çıkılarak yakalandığı öğrenildi.

Zanlının fotoğraflarını sosyal medyadan görüp tanıyan Ordulu esnaf Alpay Taşçı, şahsı gördüğünde durumu polis ekiplerine bildirdiğini ifade etti. ekipleri ile iletişim kurduktan sonra zanlıyı takip ettiğini ve polis ekiplerinin verdiği eşkal doğrultusunda zanlıyı kovaladığını ifade eden Taşçı, "Şahsı sosyal medyadan takip ediyordum. Lokantaya girdiğini ve yemek istediğini öğrendim. Şüphelenince polis ekiplerini arayıp, sosyal medyadaki fotoğrafın katile ait olup olmadığını sordum. Polis ekipleri onayı verince de zanlının peşinde düştüm. Bir süre takip ettim" dedi.

"Eşofmandaki kırmızı çizgi detayı katili ele verdi"

Esnaf Alpay Taşçı, polis ekiplerinden aldığı eşkal doğrultusunda zanlının izini sürmeye devam ettiğini de ifade ederek, "Polis ekiplerinden aldığım eşkalde bana eşofmanında kırmızı çizgi olduğunu söyledi. Bunun üzerine iyice yaklaşıp teyit ettim. Sonrasında polis ekipleri ile irtibatı koparmayıp, şahsın yakalanması için yardımcı olduk" şeklinde konuştu. - ORDU

Ceren Özdemir, Polis, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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