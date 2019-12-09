Haberler » Güncel » CEREN'İN KATİLİNİ YAKALATAN ESNAF ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİM - Haber

CEREN'İN KATİLİNİ YAKALATAN ESNAF ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİM

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)KATİLİ YAKALATAN ESNAFA PLAKET: ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİMOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o...

09.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:43CEREN'İN KATİLİNİ YAKALATAN ESNAF ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİM

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın araması kamerada (3)

KATİLİ YAKALATAN ESNAFA PLAKET: ÖLECEĞİMİ BİLSEM YİNE TAKİP EDERDİM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'in katili cezaevi firarisi Özgür Arduç'u, sokakta takip edip, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı, o anları anlattı. Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten esnaf Alpay Taşçı, "Katil ifadesinde beni kastedip, onu takip ettiğini söylemiş. Bu bilgiyi sonradan öğrendim. Beni dahi öldüreceğini söylemiş. Öleceğimi bilsem de onu yine de takip ederdim. O an korkmayarak, takibimi kesmedim. Ara sıra arkasına dönüp bakıyordu. Ben yine de peşinden gittim. Durumu polisi bildirmiştim, telefonum açıktı ve polisle irtibat halindeydim. Polislere katili yakalattım. Bu olaydan ötürü çok üzgünüm" dedi.

Kentte cep telefonu işyeri sahibi esnaf Alpay Taşçı'ya, Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası'nca da plaket verildi. Ceren'in kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Taşçı, "Böyle bir şeyle anılmak istemezdim. Herkes arayıp tebrik ediyor. Keşke Ceren hayatta olsaydı. Bu plaketi onun adına aldım. Dün de Ceren'in kabrini ziyaret ederek, ona dua ettim" diye konuştu.



Ceren Özdemir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:48 Zarif ile Gani, Afganistan barış görüşmelerini değerlendirdi - Haber
21:47 Minibüsle otomobil çarpıştı - Haber
21:45 Çavuşoğlu avrupa'nın gidişatını biz endişeyle takip ediyoruz - Haber
21:42 Define ararken suçüstü yakalandı - Haber
21:42 Büfe sahibini omzundan vurdular - Haber
20:59 Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı - Haber
19:51 Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı - Haber
19:15 Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi - Haber
19:08 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu - Haber
18:47 Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı - Haber
9.12.2019 21:52:35