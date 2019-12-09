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Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı

Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce zıpkın çalmak için girdiği av bayindeki görüntüleri ortaya çıktı. Ajanslar ilk defa servis ettiği görüntüleri son dakika bilgisi olarak geçti. Katil Arduç, sorgusunda zıpkın çalmaya çalıştığını ancak başaramadığını söylemişti.

09.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:44

'da üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un cinayetten saatler önce av malzemesi satan dükkanda zıpkın çalmaya çalıştığı anlar ajanslar tarafından ilk kez servis edildi.

ÜRÜNLERİ YAKINDAN İNCELEDİ

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetten 4 saat önce, zıpkın çalmak için Ordu'da girdiği bir av bayindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; ellerini montun cebine koyarak av ürünlerini yakından inceleyip işletme sahibinden fiyatlar hakkında bilgi alan katil zanlısının, dikkat çekmemek için gülümsediği, fırsatını bulamayıp zıpkını çalamaması üzerine de av bayinden çıktığı görülüyor.

İFADESİNDE SÖYLEMİŞTİ

Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı, sorgusunda av bayinde girip zıpkın çalmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyleyerek, "Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı koparıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim" demişti.

KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan ve emniyette Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür Arduç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklandı. Katil zanlısı Arduç, güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir ile katil zanlısı aynı karede!Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir ile katil zanlısı aynı karede!

Kalbinden bıçaklanan Ceren ÖzdemirKalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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