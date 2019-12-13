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Ceren'in katilinin iddianamesi kabul edildi

Ordu'da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç'un (35) iddianamesi tamamlandı.

13.12.2019 17:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:46Ceren'in katilinin iddianamesi kabul edildi
'da, 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç'un (35) iddianamesi tamamlandı. Katil için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilen iddianame kabul edildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan ve yakalanacağı esnada 2 polisin yaralayan katil Özgür Arduç (35) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 'Canavarca hisle kasten öldürme' ve iki kez de 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamelerde ayrıca, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi.

Hazırlanan iddianameler kabul edildi. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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