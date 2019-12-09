Haberler » 3. Sayfa » Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket - Haberler

Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçakla öldüren katil Özgür Arduç'un yakalanmasını sağlayan esnafa plaket verildi.

09.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:53
'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçakla öldüren katil Özgür Arduç'un yakalanmasını sağlayan esnafa plaket verildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un (35) fotoğrafını sosyal medyada görüp, polise ihbar ederek yakalanmasını sağlayan esnaf Alpay Taşçı'ya Ordu Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Mahmut Kara tarafından, esnaflar adına plaket takdim edildi.

Başkan Kara, plaket takdiminde yaptığı açıklamada bu tür duyarlılığın bütün esnafların göstermesi gerektiğini ifade ederek, "Alpay kardeşimiz biraz daha erken davranmış ve teşhis etmiştir. Duyarlı ve özverili davranarak bu kişinin yakalanmasına vesile olmuştur. Belki bundan sonraki olabilecek bir cinayetin de önüne geçmiştir. Bu nedenle tüm esnaf kardeşlerimiz adına Alpay kardeşimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnaf Alpay Taşçı ise "Sosyal medyada halen yankısı devam eden bir olay. Böyle üzücü bir olayla gündeme gelmek istemezdim. Bu plaketi hayatını kaybeden kardeşim ve bütün kadınlar adına alıyorum. İnşallah bir daha yaşanmasın istiyorum. Burada tek bir kişi değil, hepimiz sorumluyuz. Kadının hedef olmasından, kadın cinayetleri artık bir terör olayıdır. Bunun artık azalması için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sadece emniyet ve savcılığımız, askeriyemiz bir şey yapamaz, biz de insan olarak duyarlı olmalıyız. Ben de bir nebze bu şekil yardımcı olmaya çalıştım" diyerek Ceren Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi. - ORDU
Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
GÜLER MİSİN:Ağlar mısın.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:32 Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
17:31 Trump'ın tehdidine Kuzey Kore'den yanıt: Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok - Haberler
17:29 Le Casa de Papel dizisinin 4. sezonu ne zaman başlayacak? - Haberler
17:27 18 adet kaçak cinsel içerikli ürünle 58 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
17:27 Simav'da trafik kazası: 8 yaralı - Haberler
17:24 Eski AK Parti Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, partiden ihraç edildi - Haberler
16:58 Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına salatalıklı yanıt - Haberler
16:52 Oğlunun böbreği kendisine nakil edildikten sonra evladını kaybeden baba, bu acıya 3 ay dayanabildi - Haberler
16:38 Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı, bir vatandaş kendini kesti - Haberler
16:30 Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'na gösterdiği fotoğrafın sırrı çözüldü - Haberler
9.12.2019 17:45:20