Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, yakalandıktan sonra konulduğu sivil ekip otosunda, 2 polis memurunu da bıçaklaması "Neden kelepçe takılmadı?" tartışmasına neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada, polisin, zanlı Arduç'a kelepçe takmadığı için ihmali olduğu yönünde yorumlar yapıldı. İki polis memurunun ulaşılan ifadesinde, zanlının linç edilmekten kurtarılması için ivedilikle polis arabasına bindirildiği ve bu yüzden kelepçe takma fırsatı olmadığı bildirildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN KURTARILDI

Aynı anlarda bölgeye, Asayiş Şube'de görevli Z.K. ve H.D. isimli polislerin bulunduğu sivil ekip otosu geldi. Bu sırada, aralarında Ali Taşçı'nın da bulunduğu yaklaşık 8 kişilik grup, katil zanlısını yakaladı. Ancak kalabalıktaki bazı kişiler, zanlıya vurmaya başladı. Bir anda kargaşa çıktı ve Arduç, linç edilmek istendi. 2 polis memuru, öfkeli kalabalığın elinden çekip aldıkları Özgür Arduç'u, hızla ekip otosuna bindirmek zorunda kaldı. Kalabalık, zanlıya vurmaya devam edince, üst araması dahi yapılamadan, sivil ekip otosu hareket etti.

KELEPÇE TAKILACAĞI SIRADA BIÇAKLADI

Arka koltuğa bindirilen Özgür Arduç'un yanında oturan polis memuru Z.K., belindeki kelepçeyi çıkartıp, zanlıya takmak istedi. Zanlı ise cebinden çıkardığı bıçağı, polis memurunun boğazına saplamaya çalıştı. Z.K. hamle yapınca bıçak göğsüne ve koluna isabet etti. Aracı kullanan polis memuru H.D. de, meslektaşını kurtarmak isterken parmağından yaralandı. Katil zanlısının kafa atıp darp ettiği polis memuru H.D., telsizle yardım istedi.

GELEN TAKVİYE EKİP, KELEPÇELEDİ

Gelen takviye ekip, Özgür Arduç'u etkisiz hale getirerek, kelepçeledikten sonra emniyete götürdü.

POLİS MEMURU OLAYI ANLATTI

Saldırganın yaraladığı polis memurlarından H.D., ifadesinde o anları şöyle anlattı: "Cinayetin ardından kimliğini belirlediğimiz Özgür Arduç ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sırada, Haber Merkezi, 04.12.2019 günü saat 15.45 sıralarında, eşkale uygun bir şahsın Yeni Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde olduğunu anons etti. İvedi olarak olay yerine intikal ettik. Özgür Arduç, bizi görünce uzaklaşmaya başladı. Bu sırada vatandaşların Özgür Arduç'a saldırarak, linç girişiminde bulunduklarını gördük. Bunun üzerine şahsı, üst aramasına fırsat kalmadan, ivedi olarak ekip otosuna bindirdik. Ekip arkadaşım Z.'yi, kelepçeyi takmak istediği sırada, şüpheli montunun cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Bunun üzerine müdahale ettim. Beni de parmağımdan yaraladı. Bana kafa attı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı."

"DEVLETİMİZ SORUMLUDUR"

Üst düzey bir emniyet yetkilisi de sosyal medyada tartışılan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İhbar gelmiş arkadaşlarımız olay yerine gitmiş. Yakaladıkları an itibariyle, onun can güvenliğinden emniyet mensupları hatta devletimiz sorumludur. Adli mercilere teslim edilene kadar bu kişinin her türlü emniyetini sağlamak bizim görevimizdir. Ne kadar tehlikeli şahıs olursa olsun, linç girişimi olduysa, o anda yapılması gereken şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırmaktır."

Öte yandan Arduç'un göğsünden yaraladığı polis memuru Z.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.