Haberler » 3. Sayfa » Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı - Haberler

Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı

Ordu'da Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, yakalandığı esnada iki polis memurunu da yaralamıştı. Bu yaralama, 'zanlıya neden kelepçe takılmadı' tartışmalarını da beraberinde getirmişti. İki polis memuru verdikleri ifadede bu konuya açıklık getirdi.

10.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:48

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, yakalandıktan sonra konulduğu sivil ekip otosunda, 2 polis memurunu da bıçaklaması "Neden kelepçe takılmadı?" tartışmasına neden olmuştu. Özellikle sosyal medyada, polisin, zanlı Arduç'a kelepçe takmadığı için ihmali olduğu yönünde yorumlar yapıldı. İki polis memurunun ulaşılan ifadesinde, zanlının linç edilmekten kurtarılması için ivedilikle polis arabasına bindirildiği ve bu yüzden kelepçe takma fırsatı olmadığı bildirildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNDEN KURTARILDI

Aynı anlarda bölgeye, Asayiş Şube'de görevli Z.K. ve H.D. isimli polislerin bulunduğu sivil ekip otosu geldi. Bu sırada, aralarında Ali Taşçı'nın da bulunduğu yaklaşık 8 kişilik grup, katil zanlısını yakaladı. Ancak kalabalıktaki bazı kişiler, zanlıya vurmaya başladı. Bir anda kargaşa çıktı ve Arduç, linç edilmek istendi. 2 polis memuru, öfkeli kalabalığın elinden çekip aldıkları Özgür Arduç'u, hızla ekip otosuna bindirmek zorunda kaldı. Kalabalık, zanlıya vurmaya devam edince, üst araması dahi yapılamadan, sivil ekip otosu hareket etti.

KELEPÇE TAKILACAĞI SIRADA BIÇAKLADI

Arka koltuğa bindirilen Özgür Arduç'un yanında oturan polis memuru Z.K., belindeki kelepçeyi çıkartıp, zanlıya takmak istedi. Zanlı ise cebinden çıkardığı bıçağı, polis memurunun boğazına saplamaya çalıştı. Z.K. hamle yapınca bıçak göğsüne ve koluna isabet etti. Aracı kullanan polis memuru H.D. de, meslektaşını kurtarmak isterken parmağından yaralandı. Katil zanlısının kafa atıp darp ettiği polis memuru H.D., telsizle yardım istedi.

GELEN TAKVİYE EKİP, KELEPÇELEDİ

Gelen takviye ekip, Özgür Arduç'u etkisiz hale getirerek, kelepçeledikten sonra emniyete götürdü.

POLİS MEMURU OLAYI ANLATTI

Saldırganın yaraladığı polis memurlarından H.D., ifadesinde o anları şöyle anlattı: "Cinayetin ardından kimliğini belirlediğimiz Özgür Arduç ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sırada, Merkezi, 04.12.2019 günü saat 15.45 sıralarında, eşkale uygun bir şahsın Yeni Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde olduğunu anons etti. İvedi olarak olay yerine intikal ettik. Özgür Arduç, bizi görünce uzaklaşmaya başladı. Bu sırada vatandaşların Özgür Arduç'a saldırarak, linç girişiminde bulunduklarını gördük. Bunun üzerine şahsı, üst aramasına fırsat kalmadan, ivedi olarak ekip otosuna bindirdik. Ekip arkadaşım Z.'yi, kelepçeyi takmak istediği sırada, şüpheli montunun cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Bunun üzerine müdahale ettim. Beni de parmağımdan yaraladı. Bana kafa attı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı."

"DEVLETİMİZ SORUMLUDUR"

Üst düzey bir emniyet yetkilisi de sosyal medyada tartışılan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İhbar gelmiş arkadaşlarımız olay yerine gitmiş. Yakaladıkları an itibariyle, onun can güvenliğinden emniyet mensupları hatta devletimiz sorumludur. Adli mercilere teslim edilene kadar bu kişinin her türlü emniyetini sağlamak bizim görevimizdir. Ne kadar tehlikeli şahıs olursa olsun, linç girişimi olduysa, o anda yapılması gereken şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırmaktır."

Öte yandan Arduç'un göğsünden yaraladığı polis memuru Z.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı

DHA, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:22 Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Bakoyannis: Türkiye ile savaşa girersek yalnız kalırız - Haberler
18:22 Antalya'da suç makinesi yakalandı - Haberler
18:20 FETÖ'nün "A" kategorideki sözde emniyet mahrem imamına 12 yıl hapis - Haberler
18:18 Jandarmadan kaçak kazı operasyonu - Haberler
18:15 Suç makineleri tutuklandı - Haberler
17:57 ABD Başkanı Trump'a "görevi kötüye kullanma" suçlaması - Haberler
17:22 Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var - Haberler
16:43 Twitter, 2019'un en çok retweet alan 5 paylaşımını açıkladı - Haberler
16:38 Çin'de pirinç dolu bir küpün içine gömülmüş en az 500 yıllık olduğu tahmin edilen yumurtalar bulundu - Haberler
16:34 Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı - Haberler
10.12.2019 18:36:49