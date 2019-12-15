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Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak

Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'un yargılanmasına 23 Aralık'ta başlanacak. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan katil, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacak.

15.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:21

Ceren Özdemir'i öldürdükten sonra tutuklanan ve jet hızıyla iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç'un yargılaması ise 23 'ta başlayacak. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, katil Özgür Arduç'un 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 10.00'da görülmeye başlanacak.

CEREN'İN AİLESİ DURUŞMAYA GETİRİLMEYECEK

Katil zanlısı Arduç güvenlik gerekçesiyle ve Ceren'in ailesiyle karşılaştırılmamak için duruşmaya getirilmeyecek, SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Van'daki tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden duruşmaya görüntülü olarak bağlanacak.

SUÇLU KİŞİLİK, PİŞMAN DEĞİL, ÖLDÜRMEKTEN MEMNUN

Katil zanlısı Arduç hakkındaki 13 sayfalık iddianamede, Arduç'un "suçlu kişiliği, suçu işleyiş amacı, maktulün daha önce hiç tanımadığı, rastgele seçtiği bir kişi olması, savunmasında pişman olmadığını ve Ceren Özdemir'in ölmesinden memnun olduğunu söylemesi, yakalanması sonrası kendisini linçten kurtaran polis memurlarına karşı da öldürme amacıyla bıçakla saldırıda bulunduğu vurgulandı. İddianamelerde Arduç'un kan donduran ifadeleri de ayrıntılarıyla yer aldı. Katil zanlısının ifadeleri şöyleydi:

Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir'i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm.

"ÖLDÜRÜYORUM, MUTLU OLUYORUM"

Ceren Özdemir'i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.

ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ

Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren'i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, 'hayvanlarını bayıltacağı' yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.

KEDİLERİ ÖLDÜRMÜŞ

Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.

DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç'un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği, güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.

SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta gece 00.15'te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

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Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir, Aralık, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
RIDO:şimdi bu genetiği bozukyaratık birde yargılanacakmı, yahu kaybedin akibeti belli olmasın, zaten bunu arayıp soran olmaz,
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ADINIZI YAZIN:idam edilsin
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YUH:aldığı nefes zarar
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