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Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:08

'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in olaydan dakikalar önce güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Ceren'in evine doğru yürüdüğü görülüyor. Evinin yakınındaki sokaktan geçen Ceren, bir kaç dakika sonra ise kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Cinayet anından hemen önce kaydedilen görüntülerde Ceren, evinin yakınında bir sokakta dükkanın önünden geçerken görülüyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı.

Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (49)
GİDEN:YAZIK ÖZGECANLARA . . . . CERENLERE . . . . KURBANLAR ZAYIF OLANLAR HADİ BİR ERKEĞİ ÖLDÜRSEYDİN YAA O SIKARDI DİMİ ACILAR İÇİNDE GEBER DE ALLAHA ÖLMEK İÇİN DUA ET VE ÖLEME
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CAN:Sokakta yürürken tenha yerlerde birinin sana 10 metre yaklaşmasına izin vermeyecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Bu erkek olsun kadın olsun aynı durum adam bucağı çekince kadın erkek fark etmiyor.
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HÜSEYİN:Bu şerefsizleri verin halkın eline linç etsinler
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ADANALİ:böyle lerini yasatmayin kime ne faydası var bunların böyle ağır piskolojik sorunları olanlar özel bir yerde tutulmali
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KADIKÖY:Rüşvetçi sallabaş paradan başka derdi olmayan memur zihniyeti olduğu sürece bu devran böyle gider. Adam suç makinası ne işi var dışarda.
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ERHAN:Durduk yere kimse kimseyi öldürmez
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OLMAZ OLSUN BÖYLE ADALET:Bu yorumu yazarken utanmıyor musun , kimse kimseyi ÖLDÜREMEZ . Allah ın verdiği canı Allah alır. Ne kadar çok kötü kalpli , iğrenç insanlarla aynı havayı soluyoruz. Ben insan olmaktan utanır oldum :( Allah ailesine sabır versin...
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0 0
ELİF:keşke sen ölseydin
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5 0
BAŞAK AYÇİN:Adam seri katil olduğunu itiraf etti. Ayrıca öldürmenin mazereti yoktur.
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9 0
SERHAN:ŞİZOFREN HASTA OLURSA DURUM DEĞİŞİR OĞLIMMMMMM
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4 2
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