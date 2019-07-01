Fenerbahçe Opet Voleybol Kadın Takımı, başarılı pasör çaprazı Ceren Kestirengöz 'ü kadrosuna kattı. Son olarak Beşiktaş 'ta oynayan başarılı milli oyuncu sarı lacivertli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Peki Ceren Kestirengöz kimdir?

CEREN KESTİRENGÖZ KİMDİR?

Ceren Kestirengöz, 19 Temmuz 1993'te İstanbul'da doğdu. Anne ve babası da voleybolcu olan Ceren'in bir erkek kardeşi vardır. 11 yaşında voleybola Vakıfbank Güneş Sigorta'da başladı.

Ceren Kestirengöz, St. Joseph'ten mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversite İşletme bölümüne girdi.

Bir sezon Vakıfbank'ta oynayan oyuncu, 2012-2013 sezonunda Sarıyer Belediye'ye kiralık olarak gönderildi. Bir sonraki sezon ise Yeşilyurtspor tarafından transfer edildi.

2008 yılında Balkan Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli takımı kadrosunda yer aldı. Bir sonraki sezon da yine aynı şampiyonada 2. olan genç milli takımda yine yer aldı.

2011 yılında ise Sırbistan Belgrad'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda milli takımla altın madalya kazandı.

2012 ylında ise Kadınlar Avrupa Voleybol Ligi'nde milli takım kadrosunda yer almayı başardı.

2012 yılında Sarıyer Belediyesi ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu 2009 Balkan Şampiyonası'nda en iyi smaçör; 2010 Balkan Şampiyonası'nda ise en iyi servis atan oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

2014-2015 sezonu öncesi yeniden VakıfBank'a döndü.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe ile anlaştı.