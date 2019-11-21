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"Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali" 15 Ocak'ta başlayacak

Sanatçı Ceren Necipoğlu'nun anısına, bu yıl ilk kez düzenlenen "Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali", 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

21.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:04
Sanatçı Ceren Necipoğlu'nun anısına, bu yıl ilk kez düzenlenen "Ceren Necipoğlu Uluslararası Arp Festivali", 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, aynı zamanda pedagog Ceren Necipoğlu, Brezilya'nın başkenti Rio de Janerio'da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009'da Air France Havayolları'na ait uçağın Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Cesedine ise 2 buçuk yıl sonra ulaşılan sanatçının anısına düzenlenen festival, ömrünü arp sanatına adayan Necipoğlu'nun "paylaşarak öğrenme" misyonunu yaygınlaştırmayı ve Türkiye'de arp sanatının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Sanatçının ablası İmre Tüylü'nün liderliğinde yapılacak festival, "Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun!" sloganıyla yola çıkacak.
Festival programında, konserler ve ustalık sınıflarının yanı sıra gerçekleştirilecek "Solo Arp" ve "Oda Müziği Yarışmaları"nın başvuruları da devam ediyor. Arp bulunma zorunluluğu olmayan ve 30 yaş altı katılımcılara açık olan Oda Müziği Yarışması'nın son başvuru tarihi ise 1 Aralık olarak belirlendi.
Festivalin sanat yönetmenliğini, uluslararası arp sanatçısı, ABD Indiana Üniversitesi Arp Bölümü Eş Başkanı Florence Sitruk'un üstlendiği yarışmanın jürisinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı ve flütist Sibel Ayhan Bayer, ABD Indiana Üniversitesi'nde piyano eğitmeni ve uluslararası konser solisti Roberto Plano, arp sanatçısı ve Venedik Theatro La Fenice'in sanat yönetmeni Francesca Tondelli ile Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi ve orkestra şefi Burak Tüzün yer alıyor.
Yarışmaya başvurular ile ilgili detaylı bilgiler "cnharpfestival.com" adresinden edinebilecek.

Ceren Necipoğlu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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