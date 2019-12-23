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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (6)

KATİL ZANLISI: PİŞMAN DEĞİLİM AMA VİCDANIM SIZLIYOROrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada savunmasına devam etti.

23.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:40 Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (6)

KATİL ZANLISI: PİŞMAN DEĞİLİM AMA VİCDANIM SIZLIYOR

'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada savunmasına devam etti.Sorgusunda pişman olmadığını ancak vicdanının sızladığını anlatan Arduç, "Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005'te Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açık cezaevine çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledim. Sırf açık cezaevine çıkabilmek için her şeye sabrettim" diye konuştu. Duruşma, tanık ifadelerinin dinlenmesiyle sürüyor. 



Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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