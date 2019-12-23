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Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (8)

ARA KARAR AÇIKLANDIOrdu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Özgür Arduç için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı.

23.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:18 Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (8)

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Özgür Arduç için Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı avukatlarının davaya müdahil olmasını kabul ederken, çeşitli illerden gelen boraların avukatlarının müdahil talebini ise reddetti.Mahkeme, katil zanlısını Arduç'un akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edilmesine karar verip, duruşmayı 20 Ocak 2019'a erteledi.



Ceren Özdemir, Güncel

Kaynak: DHA

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