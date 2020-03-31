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Ceren Özdemir cinayeti failinin polisleri yaralamasıyla ilgili yargılanmasına devam edildi.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı.

31.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:48
Ceren Özdemir cinayeti failinin polisleri yaralamasıyla ilgili yargılanmasına devam edildi.
Ordu 'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ikinci duruşması yapıldı.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Arduç ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.
Duruşma, mahkeme heyetinin salona gelmesiyle başladı.
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında duruşmaya katılan geçici heyet, polis memuru Zeki Çelik hakkında istenen raporun adli tıptan geldiğini söyledi.
Avukatının duruşmaya katılmadığı sanık, "Diyeceğim herhangi bir şey yok." dedi.
Mahkeme heyeti, polisin yaralanmasının organ işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi noktasında yeniden değerlendirilmesi için adli tıp kurumundan kati rapor istenmesini kararlaştırdı.
Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.
Öte yandan, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sanık Arduç'un maske ve eldiven kullandığı görüldü. Duruşmayı takip eden basın mensupları ile görevliler de sosyal mesafeyi korumak amacıyla salonda aralıklarla oturtuldu.
Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması nedeniyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.
İddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde de bulunulmuştu.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak'ta görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanık Arduç'un, polis memurlarını bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın 10 Şubat'ta görülen ilk duruşmasında, polis memuru Çelik'in adli tıpa sevk edilerek rapor istenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ceren Özdemir, Ordu, Güncel
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