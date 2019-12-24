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Ceren Özdemir cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam

Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç'un cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

24.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:12 Ceren Özdemir cinayeti sanığının cezai ehliyeti tam

Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç'un cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın pazartesi günü yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespitine karar verildi.


Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.


Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.


Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan yapılan kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen sanık Arduç, daha sonra tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderildi.

Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.


Ceren Özdemir, Elazığ, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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