Ceren Özdemir davasında gerekçeli karar: İnsan öldürmüş olmak için cinayeti işledi (2)- Yeniden

ORDU'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20), evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a (36) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, 'sırf insan öldürmüş olmak için' öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı belirtildi. Sanık için 'Uslanmaz kişiliği olduğu' yönünde tespit yapılan gerekçeli kararda, Ceren'in son sözlerinin ise "Bıçaklandım abla" olduğuna yer aldı.

Ordu 1. Ağır Ceza mahkemesi, Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'a 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararını tamamladı. Sanık Özgür Arduç'un ifadesinin yanı sıra duruşmada dinlenen 6 tanık ile Ceren'in babası Yılmaz Özdemir, annesi Güfer Özdemir ve ablası Gizem Özdemir'n ifadelerine de yer verilen 15 sayfalık gerekçeli kararda, sanığın 'insan öldürme düşüncesi' ile zıpkın almak istediği alamayınca da bir hırdavatçıdan cinayette kullandığı bıçağı çaldığı anlatıldı.

Arduç'un, 'Önüne kim çıkarsa öldürmeye' karar verdiği kaydedilen gerekçeli kararda, daha önce de 2 kişiyi yine öldürme düşüncesiyle takip ettiği, son olarak Ceren Özdemir'in peşine düştüğü belirtildi.

CEREN'İN SON SÖZÜ, 'BIÇAKLANDIM ABLA' OLMUŞ

Arduç'un genç kızın, evinin bulunduğu binaya gireceği sırada, Metin isimli birini sorarak kendisine dönmesini sağladığı ve kalbinden bıçakladığı anlatılan gerekçeli kararda, Ceren'in son sözünün ise, ablası Gizem Özdemir'e "Bıçaklandım abla" olduğu vurgulandı.

'SIRF İNSAN ÖLDÜRMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ'

Elazığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınan Arduç'un akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu bildirilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın, hiç tanımadığı, arasında müspet ya da menfi hiçbir ilişki bulunmayan maktulü, 'sırf insan öldürmüş olmak için' öldürme düşüncesi ile takip ederek, bıçağı kalbine saplamak suretiyle eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır. Suçun 'Canavarca hisle' işlendiğine kanaat getirildiğinden, sanığın bu suç için öngörülen yaptırım ile cezalandırılmasına karar vermek gerekmiştir."

'USLANMAZ KİŞİLİĞE SAHİP'

Özgür Arduç'un sabıkalı bir geçmişe sahip olduğu, daha önce işlediği suçlar nedeniyle hükümlü olarak konulduğu cezaevinde de disiplin cezasını gerektirir çok sayıda eylemi bulunduğu anlatılan gerekçeli kararda, sanığın 'Uslanmaz kişiliği bulunduğuna' kanat getirildiği bu nedenle de cezada indirim uygulanmadığı ifade edildi. Mahkeme, gerekçeli kararda, sanığın, katılan avukatlarına 6 bin 810 lira avukatlık üceti ödemesine karar verildiğini de bildirdi.