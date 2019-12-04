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Ceren Özdemir'den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, olaydan bir saat önce minik balerinlere ders verdi.

04.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:35Ceren Özdemir'den geriye ölümünden 1 saat önce bu fotoğraflar kaldı
'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, olaydan bir saat önce minik balerinlere ders verdi.
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanı sıra bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi. Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir, evin önünde meydana gelen bıçaklı saldırı olayının ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceren Özdemir'den geriye ise minik balerinlere verdiği kurs fotoğrafları kaldı.
(İHA)

Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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