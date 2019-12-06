Haberler » Güncel » Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti - Haber

Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi, doğum günü dolayısıyla mezarını ziyaret etti.

06.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:37Ceren Özdemir'i doğum gününde sevenleri mezarını ziyaret etti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in ailesi, doğum günü dolayısıyla mezarını ziyaret etti.
Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in, 21'inci yaş günü nedeniyle ailesi, yakınları ve arkadaşları mezarına gitti.
Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına gelen Ceren'in sevenleri, mezara karanfil bıraktı.
Anne Güfer Özdemir, "Kızım doğum günü planları yapıyordun. Ben nasıl dayanırım. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Ben yatsaydım orada keşke. Benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim kızım." diyerek ağladı.
Ceren'in babası Yılmaz, ablası Gizem ile yakınları ve arkadaşları dua ederek, gözyaşı döktü.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:59 Spor mustafa cengiz diagne'nin askerlik hizmetini tamamlaması gerek - Haber
12:59 Ucuz dönerde yağ hilesi tartışması - Haber
12:59 Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Haber
12:59 Profesör mihri özkan naı üyeliğimle üniversite tarihine geçtim - Haber
12:58 Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 13:06:01