Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç: Pişman değilim, zevk duydum

Ordu'da üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir'i (20) bıçaklayarak öldüren cani Özgür Arduç'un Savcılık ifadesi gün yüzüne çıktı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Arduç, Savcılığa verdiği ilk ifadesinde pişman olmadığını ve öldürmekten zevk duyduğunu söyledi.

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

CEREN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL HAKKINDA İDDİANAME

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamelerde, Özgür Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

SAVCILIK İFADESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; katil Arduç, Savcılık'ta verdiği ifadesinde pişman olmadığını söyledi. Serbest bırakılması halinde tekrar cinayet işleyeceğini belirten Arduç, şu ifadeyi verdi:

"Ben çocukluğumdan beri yetimhanelerde büyüdüğümden, sahipsiz olduğumdan, maddi imkanlarım bulunmadığından, durumu iyi, güzel giyinen, annesi babası yanında olan kişileri kıskanıyorum.

Ben dışarıda özgür bırakıldığım takdirde öldürmeye devam edeceğimi biliyorum. Bu düşüncemden kurtulmak için tedavi olmak istemiyorum. Bendeki öldürme isteği elimde olan bir şey değildir. Ceren'in ölmesi nedeniyle pişman değilim. Üzülemiyorum. Elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'da iken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım. Ceren'i de zevk alarak öldürdüm."