Ceren Özdemir'in adı Eskişehir'de gençlik merkezine verildi

ORDU'da öldürülen üniversiteli Ceren Özdemir için Eskişehir 'de adını taşıyan gençlik merkezi açıldı. Üniversiteli Ceren'in annesi Güfer Özdemir, kızının tesadüf eseri öldürüldüğüne inanmadığını belirterek, "Ceren, 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' derdi. Bu şekilde olacakmış. Belki yaşasaydı farklı bir pozisyonu olacaktı ama bizim kaderimizde buymuş. Cerenimin öldürülmesi bir tesadüf değil" dedi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi, Ordu 'da öldürülen Ceren Özdemir'in adını yaşatmak için ailesinin de onayıyla İstiklal Mahallesi Adalar mevkiine yapılan Gençlik Merkezi'ne Ceren Özdemir adını verdi. İçerisinde gençlere yönelik sanat kurslarının verileceği ve 4 bin kitaplı bir kütüphanesi de bulunan Gençlik Merkezi'nin açılışı bugün yapıldı. Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz Özdemir ile eski eşi tarafından satırla öldürülen Eskişehirli Ayşe Tuba Arslan'ın annesi Meral Dikme ile çok sayıda kadın katıldı.

'ÖLÜMÜ TESADÜF DEĞİL'

Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşan ve zaman zaman gözyaşlarını tutamayan anne Güfer Özdemir, kızının tesadüf eseri öldürüldüğüne inanmadığını söyledi. Anne Özdemir, kızı Ceren'in kendisine 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' dediğini hatırlatarak, "Konuşmak benim için çok zor olmasına rağmen, kızımın bana dediği gibi 'anne sen bir Ceren Özdemir annesisin, dik dur' demişti. O yüzden bu konuşmayı yapmayı kendime borç bildim. Benim kızım sanatla iç içeydi. Onu yaradılışında vardı, her çocuk ağlayarak uyanır, benim kızım şarkı söyleyerek uyanırdı. Bu anlamda biz de onun arkasında, destekçisiydik. Güvenli sokaklarda yaşadığımızı düşünüyorduk. Kimse bizim başımıza gelmez diye düşünmesin. Herkesin başına gelebilecek bir şeyi yaşadık. Öncelikle belediye ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Tam da Cerenimin istediği gibi sanatın her dalının faaliyet gösterdiği merkezin açılması bizi onurlandırdı. Ceren'i öldü olarak düşünmüyorum. Bu anlamda bizimle kalbimizle birlikte yaşıyor. Bir sürü insanın vicdanlarına kalplerine dokundu. Ceren, 'bir gün adımı her tarafa yazdıracağım' derdi. Bu şekilde olacakmış. Belki yaşasaydı farklı bir pozisyonu olacaktı ama bizim kaderimiz de buymuş. Cerenimin öldürülmesi bir tesadüf değil, yani ben yargı sisteminden muzdaribim. Herkes işini yapmış olsaydı Ceren bugün yaşıyor olacaktı" dedi.

'CEREN KADIN ÖLÜMLERİNE ÇOK ÜZÜLÜRDÜ'

Ceren Özdemir'in her kadın cinayetinin ardından çok üzüldüğünü anlatan anne Özdemir, yeni canların gitmemesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Güfer Özdemir, "Sesimizin çıkması gerektiğini söylerdi. Bir can daha gitmemesi için herkesin gerekli tedbirleri alınması gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra bir can daha kaybetmemek için dik duralım diyorum" diye konuştu. Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir de eşinin konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nin gençlere özellikle sanatın tüm dallarında eğitim verilen bir merkez olacağını söyledi. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapılırken, Ceren Özdemir'in ailesi Güfer ve Yılmaz Özdemir çifti, merkezi gezerek verilecek eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

