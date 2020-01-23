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Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım

Ordu'da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in annesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

23.01.2020 09:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:05Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım
'da, evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in annesi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.
Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde evine gireceği esnada doğum gününe 3 gün kala cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Ceren'in annesi Güfer Özdemir, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafı ile birlikte duygusal bir yazı paylaştı.
"GİDİŞİNE ALIŞAMIYORUM, TÜM İNSANLIK SENİN HAKKINI ARAYACAKTIR"
Anne Güfer Özdemir'in sosyal medya üzerinden, kızı Ceren'in fotoğrafı ile birlikte paylaştığı sözler ise duygulandırdı. Anne paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gidişine alışamıyorum canım yavrum. Sana kıyanları Allah'a havale ediyorum. Hak etmedin canparçam, canavarı sokağa bırakanların vicdanları sızlamıyorsa, onları da Allah'a havale ediyorum. Haksızlığı gören tüm insanlık senin hakkını arayacaktır. Dünyama melek gibi geldin melek gibi gittin, cennette rahat uyu sevgi çiçeğim."
(Selim Kuşcu/İHA)

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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