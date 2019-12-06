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Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı

Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu katledilen ve bugün doğum günü olan Ceren Özdemir, arkadaşları tarafından unutulmadı. Özdemir'in arkadaşları paylaştıkları videoda Ceren ile olan anılarını anlatırken onun doğum gününü kutladı.

06.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:56

'da bıçaklı saldırı sonucu katledilen balerin Ceren Özdemir'in bugün (6 Aralık) doğum günü. Ceren'in arkadaşları, genç balerinin doğum gününü unutmadı ve paylaştıkları ile Ceren'e olan sevgilerini dile getirdi. Ceren'in arkadaşlarından son arzusu, doğum gününün unutulmamasıydı.

Ordu'da üniversite öğrencisi ve bale eğitmeni olan Ceren Özdemir, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil ilk ifadesinde pişman olmadığını dile getirdi. Ceren'den geriye ise tamamlanmayan hayaller kaldı.

ARKADAŞLARI SON İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

Ceren'in arkadaşları, Ceren'in doğum günüyle alakalı olarak "Hediye istemiyorum. Doğum günümü kutlayın, unutmayın yeter" dediğini hatırlatarak doğum gününü kutladı. Ceren'le olan anılarını paylaşan arkadaşları, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
BENCE:ALLAH AŞKINA KATİLLERİ ASIN ARTIK
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MERVE CAN:Mekânın cennet olsun rabbim ailesine dayanma gücü versin..iyi ki vardın ceren UNUTULMAYACAKSIN...
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LEYLİ LEYLİ YAR:Şu haraketler hiç samimi gelmiyor bana.
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KEDİ:senin için yapmamışlar zaten sana samimi gelse ne gelmese ne
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