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Ceren Özdemir'in doğum günü: "İyi ki doğdun melek, seni hiçbir zaman unutmayacağız"

ÖDÜRÜLMESEYDİ BUGÜN 21 YAŞINDA OLACAKTIORDU'da hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı.

06.12.2019 07:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:35Ceren Özdemir'in doğum günü:

ÖDÜRÜLMESEYDİ BUGÜN 21 YAŞINDA OLACAKTI

ORDU'da hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Ceren Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce takipçi, fotoğraflarının altına yorum yaparak, Ceren'i andı ve doğum gününü kutladı.

3 Aralık günü Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hunharca katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in bugün doğum günü. Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ceren Özdemir foto

Sosyal medyadaki takipçilerin yorumları

Haber: ORDU,



Ceren Özdemir, Güncel

Kaynak: DHA

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