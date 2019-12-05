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Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, adliyeye sevk edildi.

05.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:12Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi
'nun ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklı saldırı sonucu öldüren ve sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı Özgür Arduç, adliyeye sevk edildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak binadan çıkarılan zanlı, zırhlı araca bindirildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.
Zanlı, zırhlı araçla Ordu Adliyesi'ne götürüldü. Adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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