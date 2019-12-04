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Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısının ayrıca 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

04.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:58

'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda özel bir dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir'i kurs çıkışından eve kadar takip ettiği belirlenen katil zanlısı Özgür A., olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Polise direnen ve iki polisi bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür A.'nın polis merkezindeki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

14 YIL ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü ele geçirildi.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Özgür A'nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Açıklamada, "3 Aralık Salı günü ilimiz Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir. Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Özgür A.'nın uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattığı belirlendi. Geçmiş yıllarda tiner kullandığı belirlenen Özgür A'nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticaretini yapmaktan 2011-2012 yıllarında 1 yıl cezaevinde yattığı, çıkışının ardından bir yaralama olayı sonrası yeniden cezaevine girdiği ve iki yıl cezaevinde hükümlü olarak yattığı öğrenildi.

Cezaevi çıkışının ardından başka bir suçtan 2014 yılında yeniden kapalı cezaevine konulduğu belirlenen Özgür A'nın bu yılın başında açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.

Uyuşturucu ve tiner kullandığı belirlenen şahsın sorgusu sürüyor.

Ceren Özdemir

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandıktan sonra polisi bıçakladıktan sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis öfkeli kalabalığın elinden aldığı zanlıyı emniyete götürdü.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ceren, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son dakika: Ordu ValiliğiSon dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren ÖzdemirSon dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren ÖzdemirSon dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (11)
REZALET:Sokağa çıkmaya korkuyoruz artık ülke gençliğinin yarısı anksiyete ve sosyal fobi hastası işsizliğin bir diğer nedeni de bu !
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FRANKFURT:bahçeli bu kadar caba harcadı umarım buda af kapsamına girer miletçe derin bir nefes alırız bunu içerde besliyen her kimse ödediyimiz vergilerle hakımızı helal etmiyuruz
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BİR DOST:CEREN İ ÖLDÜREN O YARATIK I HAPSE ATIP BESLEMEYELİM. . . İDAM GERİ GELMELİ. . .
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YAZIK:Rusya da ki ceza sistemi gelmediği sürece bu ülke adam olmaz yüksek ceza ve ceza evinde sovyet zamanından kalma gelenek suçluların ağır şartlarda işçi olarak parasız çalıştırılması yoksa hiç bir şey değişmez adamlar girer paşa paşa yatar çıkarım kafasında cezalar az . . . Daha da gündem de AF konuları konuşuluyor insanların bıktırdınız ülkeden !
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BARZO ADAM:13 sene kaçabılıyosa koca devlet yakalayamıyoa bu çıkıp nasılsa devlet yakalayamıyo benı deyıp tekrar böyle bşy yapıyo ve kıza naptıgınıda bılmıyoz ne deyım göz yumanların ateşi bol olsun.
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ADINIZI YAZIN:Af çıkarın af!!!!!!!
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ADALET:Bu güzel isteğiniz için teşekkürler. İlgileniyoruz.
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GENTLEMAN:ŞİMDİ NEYE YANMALI. . ÖLEN GENCECIK KIZA MI YOKSA. DAHA ONCEDE BİR COCUGU OLDUREN VE CEZA EVINDEN CIKABILEN BU ADAMI BULAMAYAN ADALETE DEVLETE KIME YANMALI. BU KARAKTERSIZ DAHA ILK CINAYETI ISLEDIGINDE ÖMUR BOYU KAPALI CEZA EVINDE YATMASI GEREKMEZMIYDI 13 YIL SONRA NASIL DISARI CIKABILIYOR BIR CAN 13 YIL MI AYRICA NASIL KENDINI ACIK EZAEVINE ALDIRABILIYOR. HELAL OLSUN ADALETIMIZE. !
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ALLAH BELASINI VERSİN:asın bu şerefsizi nefes alması bile haram
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MELİZABET:Agirlastirilmis müebbet hapsi
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