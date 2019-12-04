Haberler » Güncel » Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı - Haber

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Ordu'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

04.12.2019 19:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:35Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı
'da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısının cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve aynı zamanda özel bir dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir'i kurs çıkışından eve kadar takip ettiği belirlenen katil zanlısı Özgür A., olaydan bir gün sonra akşam saatlerinde kıskıvrak yakalandı. Polise direnen ve bir polisi bıçakla yaralayan katil zanlısı Özgür A.'nın polis merkezindeki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP GERİ DÖNMEYEREK FİRAR ETMİŞ
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Özgür A'nın cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Açıklamada, "3 Aralık Salı günü ilimiz Altınordu ilçesinde, Ceren Özdemir isimli Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisinin öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde; öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahıs, ilimiz Altınordu ilçesi Otogar civarında güvenlik güçlerimizce suç aletiyle birlikte yakalanmıştır. Ö.A. isimli şüpheli, yakalanma esnasında emniyet görevlilerimize mukavemet ederek, 2 polis memuru hafif şekilde yaralamıştır. Gözaltına alınan zanlı, yapılan mülakatta suçunu itiraf etmiştir. Ö. A. isimli zanlının 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar ettiği ve arandığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili tahkikat, çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.
SUÇ MAKİNESİ
Özgür A.'nın uyuşturucu ticareti ve yaralamadan dolayı farklı zamanlarda cezaevinde yattığı belirlendi. Geçmiş yıllarda tiner kullandığı belirlenen Özgür A'nın uyuşturucu kullanmak ve sokak ticaretini yapmaktan 2011-2012 yıllarında 1 yıl cezaevinde yattığı, çıkışının ardından bir yaralama olayı sonrası yeniden cezaevine girdiği ve iki yıl cezaevinde hükümlü olarak yattığı öğrenildi.
Cezaevi çıkışının ardından başka bir suçtan 2014 yılında yeniden kapalı cezaevine konulduğu belirlenen Özgür A'nın bu yılın başında açık cezaevi kısmına geçtiği, 1 Aralık tarihinde çarşı izninde geri dönmeyerek firar ettiği anlaşıldı.
Uyuşturucu ve tiner kullandığı belirlenen şahsın sorgusu sürüyor.
(İHA)

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:40 Lise öğrencileri rehabilitasyon merkezini ziyaret etti - Haber
20:40 Kar yağışı sonrası kayan TIR yolu kapattı - Haber
20:36 Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 yükseldi - Haber
20:36 Dev kaya yumuşak toprak sayesinde durmuş - Haber
20:35 ABD Başkanı Trump, görevden alma sürecine yönelik konuştu - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:45 TEM Otoyolu, bakım çalışmaları için kapatılacak - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 20:51:42