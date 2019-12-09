Haberler » Güncel » Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu - Haber

Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

09.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:14Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevinde intihar girişiminde bulundu
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, 'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı.
Lavaboda kırdığı fayanslarla bileklerini kesmeye çalışan Arduç'u gören ceza infaz kurumu görevlileri, müdahale ederek Arduç'u hastaneye kaldırdı.
Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ceren Özdemir, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10 "Çok fazla telefon ve bilgisayar kullanmak kamburluğa neden oluyor" - Haber
11:10 ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, akademisyenlerle bir araya geldi - Haber
11:10 Horma Kanyonu Kastamonu turizmini parlatacak - Haber
11:10 Akar: "(Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edilmesi) Bir acizlik, zafiyet olduğunu... - Haber
11:10 Türk dünyasının ezgileri Balkanlar'da yankılanacak - Haber
10:55 Profesör Celal Şengör'den tepki çeken açıklama: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir - Haber
10:13 Yeni zelanda'da yanardağ faaliyete geçti - Haber
09:29 Ceren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü - Haber
09:06 İstanbul Valiliği, Kadıköy'deki kadın eylemi sonrası gözaltılarla ilgili açıklama yaptı - Haber
07:59 Mehmetçik, 50 kilo yükle operasyon yolunda - Haber
9.12.2019 11:12:18