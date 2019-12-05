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Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı

Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i takip ederek evinin girişinde vahşice bıçaklayarak katleden katil zanlısı Özgür Arduç, emniyetten geniş güvenlik önlemleri altında çıkartıldı.

05.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:18

'da balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, emniyetteki ifadesinin ardından alınan geniş güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi ve bale hocası olan Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, dün akşam üzeri yakalanarak emniyete götürülmüştü. Bugün sabah saatlerine kadar emniyetteki sorgusu süren katil zanlısı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmek üzere binadan çıkarıldı.

Katil zanlısı Arduç'un binadan çıktığı anda emniyet binası önünde toplanan bir grup, Arduç'a tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık, katil zanlısının aleyhinde sloganlar attı.

ADALET BAKANI'NDAN CEREN ÖZDEMİR AÇIKLAMASI

Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda, somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan 'iyi hal' gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Özdemir'in öldürülmesi olayına ilişkin bir açıklama yaptı. Cinayet soruşturmasının titizlikle devam edeceği vurgulanan açıklamada katil zanlısının 1 Aralık tarihinde firar ettiği belirtildi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak ve titizlikle devam edileceği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren ÖZDEMİR'in, 03/12/2019 günü saat:19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat:16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

ZANLI 1 ARALIK'TA FİRAR ETTİ

Şüpheli Ö.A'ya, 2005 yılında işlemiş olduğu 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005'ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, 'Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği' hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat 00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup; Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

"GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİ VERİLECEKTİR"

Cumhuriyet Başsavcılığımız'ca Ceren ÖZDEMİR'in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir."

NE OLMUŞTU?

Önceki akşam saat 19.30 sıralarında Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.

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