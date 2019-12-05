Haberler » 3. Sayfa » Ceren Özdemir'in katil zanlısı: 'O gün birini öldürmek istedim' - Haberler

Ceren Özdemir'in katil zanlısı: "O gün birini öldürmek istedim"

Ordu'da evinin önünde balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sürüyor.

05.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:51Ceren Özdemir'in katil zanlısı:
'da evinin önünde balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sürüyor.

Katil zanlısı Özgür A., "O gün birini öldürmek istedim. Kızı tanımıyorum. Çantasında para olduğunu düşündüm. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Ablası balkondan beni görüp dikkatli bakınca kızı öldürdüm. Yakalayan polisleri de öldürecektim" dedi.

Olayın ardından 24 saat içinde polisin sıkı takibi sonucu yakalanan ve Emniyet Müdürlüğünde sorgusu süren katil zanlısı Özgür A'nın hastanede yapılması gereken sağlık kontrolü de tedbir amaçlı sorgu odasında yapıldı. Tutarsız ve dengesiz konuşmasıyla dikkat çeken Özgür A'nın psikologlar tarafından yapılan muayenesinde 'amok rahatsızlığı' olduğu belirlendi.

"Bıçağı bir marketten çaldım"

Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan, hükümlü olarak bulunduğu açık cezaevinden izine çıktığı gün geri dönmeyerek firar eden ve Ceren Özdemir'in ölümüne sebep olan Özgür A'nın sorgusunda, "O gün birini öldürmek istedim. Olayda işlediğim bıçağı bir marketten çaldım. Üstümdeki kıyafetleri bir mağazadan çaldım. Ceren Özdemir'i tanımıyorum. Bir iş merkezinin önünden itibaren evine kadar takip ettim. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Evin önüne geldiğimizde balkona çıkan ablası beni gördü ve çok dikkatli baktı. Panik yaptım. Anahtarları atınca eve gireceği sırada saldırdım. Direnmeye çalıştı ama öldürdüm. Olaydan sonra kaçtım. Yakalandığım sırada polisleri de öldürecektim. Ben benim olmayan her şeye sahip olmak istiyorum, kafama koyduğumu yapmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Cinayet zanlısının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:50 Beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı büyülüyor - Haberler
12:48 Genç müzisyenlere destek olacaklar - Haberler
12:48 Pertek'de AK Parti'nin delege seçimi yapıldı - Haberler
12:45 Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü - Haberler
12:39 Pazaryeri'nde sigara denetimi - Haberler
12:31 İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler - Haberler
12:11 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü - Haberler
11:33 Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? - Haberler
11:11 Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım - Haberler
11:06 Ceren Özdemir'in katil zanlısının "Amok rahatsızlığı' olduğu tespit edildi - Haberler
5.12.2019 12:52:01