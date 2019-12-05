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Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandı.

05.12.2019 19:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:37
'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak Ordu Adliyesi'ne gönderilen Arduç, savcılıktaki ifadesi tamamlandıktan sonra "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Arduç, adliyedeki son işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.
Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Efirli F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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