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Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırıldı

Son dakika: Ordu'da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyette sabaha kadar ifade verdi. İfadesinin ardından olay yerine götürülen şüpheliye tatbikat yaptırıldı.

05.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:29

'da 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Cezaevinden iki kez firar eden Özdemir'in katil zanlısı dün gözaltına alındı. Emniyette sabaha kadar ifade veren Özgür A'ya olay yerine götürülüp tatbikat yaptırıldı.

SABAHA KADAR İFADE VERDİ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i oturduğu binada bıçaklayarak öldüren cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısının ifadesi sabaha kadar alındı. İfadesini ardından olay yerine götürülen şüpheliye tatbikat yaptırıldı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

ORDU VALİSİ: 12 SABIKASI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 12 sabıkası bulunan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz zanlının terminal civarında yakalandığını belirterek Ordu halkı ve emniyet teşkilatının hassasiyetine teşekkür etti.

Yaralama ve adi suçtan da sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin Ceren ile ne gerçek hayatta ne de sosyal medyada bir teması ve bağlantısı tespit edilemedi. Arduç'un ifadesinde, Ceren'i neden öldürdüğü hakkında hiçbir gerekçe söylemediği öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

CEREN'İN SON MESAJI

Ordu'da 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Cezaevinden iki kez firar eden Özdemir'in katil zanlısı dün gözaltına alındı. Balerin Ceren'in ölümü yürekleri yakarken arkadaşlarına "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" dediği öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Ceren Özdemir dün okulunda yapılan törenin ardından Ulubey İlçesi Kumanlar köyünde toprağa verildi. Baba Yılmaz Özdemir sürekli ağlayan büyük kızı Gizem'i sarılarak teselli ederken olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: Olay evin kapısında oluyor. Otomatik çalışmadığı için ablası aşağıya anahtar atıyor. Kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Anne Gülfer Özdemir de kızının tabutuna sarılarak, "Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi" diye ağıt yaktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

TürkiyeTürkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın

Ordu ValiliğiOrdu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

Kalbinden bıçaklanan Ceren ÖzdemirKalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren ÖzdemirKalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in ablası: Olay saatinde apartmanın önünde siyah giyimli birini gördüm

Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırıldı

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (22)
İDAM:bunu idam bile etmeyeceksin yırtıcı hayvanlara av edeceksin
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5 0
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MELTEM:DEVLET SABIKALI İNSANLARI TAKİP EDECEK. HAPİSTEN FİRAR ETMİŞ ADAM ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK NASIL SOKAKLARDA DOLAŞIYOR!!!! BİRİ CEVAP VERSİN YETER!
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KADER:HASTALIKLI İNSANLAR ÇOK . . SENİN YAŞAMAN HATA . . AMA SUÇ DEVLETTE
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MAHO AĞA:siyasiler af çıkarmaya devam etsin. . . . .
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NAMUSSUZLARI YÖNETİCİ YAPTIK:infaz yapsın diye bırakmışlar, açık seçik belli
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11 0
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POLAT:ulan 12 sabıkası varmış niye toplum içine salıyosunuz
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41 2
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AA:ülkemizde ki adalet bu işte bu kadar suç işleyen adamı hapishaneden izine gönderiyorlar sonra adam firar ediyor o zavallı kızı ölüdürüyor
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13 1
OZ:Dün haberlerde kaçak diye söylendi.
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4 0
NOKTAA:bu kadar sabıkası var elini kolunu sallayarak denetimsiz geziyo bu zat değil mi ???Ceza sistemi acilen değişmeli ve ülkede af dinen şey kalkmalı yeter artık !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25 0
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MUTABAKAT:BAHÇELİ af af diye bunları affetmek mi istiyor?
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21 0
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