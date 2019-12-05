Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısına olay yerinde tatbikat yaptırıldı

Ordu'da 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Cezaevinden iki kez firar eden Özdemir'in katil zanlısı dün gözaltına alındı. Emniyette sabaha kadar ifade veren Özgür A'ya olay yerine götürülüp tatbikat yaptırıldı.

SABAHA KADAR İFADE VERDİ

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i oturduğu binada bıçaklayarak öldüren cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısının ifadesi sabaha kadar alındı. İfadesini ardından olay yerine götürülen şüpheliye tatbikat yaptırıldı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanması sırasında polis memurunu da bıçaklayan, uyuşturucu bağımlısı ve cezaevi firarisi olduğu öne sürülen şüpheli Özgür A., evden çıkarıldığı sırada çevredekilerce linç edilmek istendi.

ORDU VALİSİ: 12 SABIKASI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 12 sabıkası bulunan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz zanlının terminal civarında yakalandığını belirterek Ordu halkı ve emniyet teşkilatının hassasiyetine teşekkür etti.

Yaralama ve adi suçtan da sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin Ceren ile ne gerçek hayatta ne de sosyal medyada bir teması ve bağlantısı tespit edilemedi. Arduç'un ifadesinde, Ceren'i neden öldürdüğü hakkında hiçbir gerekçe söylemediği öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.

CEREN'İN SON MESAJI

Ordu'da 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesi Türkiye gündemini sarsmıştı. Cezaevinden iki kez firar eden Özdemir'in katil zanlısı dün gözaltına alındı. Balerin Ceren'in ölümü yürekleri yakarken arkadaşlarına "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" dediği öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Ceren Özdemir dün okulunda yapılan törenin ardından Ulubey İlçesi Kumanlar köyünde toprağa verildi. Baba Yılmaz Özdemir sürekli ağlayan büyük kızı Gizem'i sarılarak teselli ederken olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: Olay evin kapısında oluyor. Otomatik çalışmadığı için ablası aşağıya anahtar atıyor. Kapının açılma sesini duyuyor, biraz bekliyorlar. Bakıyorlar gelmiyor, inmek zorunda kalıyorlar aşağıya. Arkasından cinayet zanlısını görüyor. Kep var kafasında. Anne Gülfer Özdemir de kızının tabutuna sarılarak, "Benim çocuğum hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi" diye ağıt yaktı.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.