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Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler: Sabah inşaatta kaldım, yeni avlar aradım

Evinin önünde öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı. Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.

05.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:33

'da balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı.

Açık cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı.

"PARAM OLSA SİLAH ALACAKTIM"

Her satırı dehşet olan katil zanlısının ifadesi şu şekilde: Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı kopartıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim. 'Bıçağın karşısında kim durabilir bir bakayım' dedim.

"YENİ AVLAR ARADIM"

Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım gözlerimle. Ceren'e daha fazla darbe vuracaktım ama etrafta birileri vardır, diye korktum. Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım.

YİNE FİRAR EDİP CEREN'İ KATLETTİ

Katil zanlısı Özgür Arduç, hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Arduç'un sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı. Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür Arduç'un 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Cezaevine konulan Arduç'un 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı.

Özgür Arduç'un 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Polisin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan Özgür Artuç'un ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.

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Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler: Sabah inşaatta kaldım, yeni avlar aradım

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (81)
KONT:HİÇ BİR PARTİ GOZETMEKSİZİN BUTUN PARTİLİLR MECLİSTE TOPLANIP EMNİYET GUÇLERİMİZE POLİSİMİZE KANUN ÇIKARIP TAM YETKİ VERİLMESİ GEREKİYOR BU TUR SAPIKLARIN BU TUR HASTA RUHLULARIN YAKALANDIĞI YERDE İMHA EDİLMESİ LAZIM
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ÖMER TURAN:af çıkaranlar bunun ceremesini kendi üzerlerine alacaklardır.
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SONNN:Halen daha af isteyenler burda mı ?
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SARI KIRMIZI:üzerinde hücre bölünmesi deneyebilir miyiz.
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HASAN14531453:veeee devletimiz tekrar bir af derdinde. Üstü kapalı olarak vatandaştan habersiz bunun gibi onbinlerce katili sırf belli kısmını yatmışın diye serbest bırakacak af çıkaracak.
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RECEP SEKER:Yasa? Çocuk öldürsün yasadan faydalansın, yasalar suçluları koruyor bu ülkede, bu cinayette yasa koyanların da vebalı var!
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HAK EDEN AF:ŞİMDİ BU ADAMA AF MI ÇIKACAK
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104 1
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FİLO:YAZIKLAR OLSUN YAA BÖYLE YARGI SİSTEMİNE. BAŞKADA BİRŞEY DEMİYORUM. . . . . . . . .
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EDO:Çıkarıp çıkarıp salmayın be şunları aramıza !!!
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MEHMET:bu cani''nin daha fazla oksijen tüketmesine gerek yok. idam şart.
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