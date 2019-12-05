Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler: Sabah inşaatta kaldım, yeni avlar aradım

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak cinayet hükümlüsü Özgür Arduç'un ifadesi ortaya çıktı.

Açık cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısının ifadesinde kullandıkları sözler de kan dondurdu. Katil zanlısı Arduç ifadesinde Ceren'i öldürdükten sonra "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" ifadelerini kullandı.

"PARAM OLSA SİLAH ALACAKTIM"

Her satırı dehşet olan katil zanlısının ifadesi şu şekilde: Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı kopartıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim. 'Bıçağın karşısında kim durabilir bir bakayım' dedim.

"YENİ AVLAR ARADIM"

Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım gözlerimle. Ceren'e daha fazla darbe vuracaktım ama etrafta birileri vardır, diye korktum. Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. Sabah kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım.

YİNE FİRAR EDİP CEREN'İ KATLETTİ

Katil zanlısı Özgür Arduç, hakkında ayrıntılar da ortaya çıktı. Olay yeri yakınındaki güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen ve polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Arduç'un sabıka kaydının kabarık olduğu anlaşıldı. Yakalanma anında, genç kızın yaşamını yitirdiği saldırıda kullandığı anlaşılan bıçak ile 2 polis memurunu da yaralayan Özgür Arduç'un 2005'te yine Ordu'da çocuk cinayetinden dolayı yakalanıp 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Cezaevine konulan Arduç'un 2017'de çıkan bir yasaya göre cezasının belli bir kısmını yattığı için açık cezaevine alındığı anlaşıldı. 2018'de açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç'un kısa süre sonra hırsızlık yaparken suçüstü yakalanıp yine aynı yasadan yararlanarak bir kez daha açık cezaevine konulduğu saptandı.

Özgür Arduç'un 1 Aralık'ta bulunduğu açık cezaevinden firar ettiği belirlendi. Polisin başarılı çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınan Özgür Artuç'un ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, resmi kaynaklar tarafından açıklandı.