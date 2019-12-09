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Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, cinayet günü bir av bayisinde yeni görüntüleri ortaya çıktı.

09.12.2019 18:43 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:46
'nun ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un, cinayet günü bir av bayisinde yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından yakalanarak tutuklanan zanlı, olay günü gittiği bir av bayisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye bilgiye, olay günü öğle saatlerinde Subaşı Mahallesi'ndeki bir av bayisine giden Özgür Arduç'un, bir süre bayi dışındaki vitrinde yer alan malzemeleri incelediği tespit edildi.
Kamera kayıtlarında daha sonra iş yerine girdiği görülen Arduç'un, burada iş yeri sahibiyle sohbet ettiği ve fiyatlar hakkında bilgi aldığı belirlendi.
Görüntülerde, iş yerindeki ürünleri dikkatlice inceleyen Arduç'un yaklaşık 5 dakika kaldığı dükkandan bir şey satın almadan ayrıldığı görülüyor.
Ceren Özdemir'in katil zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir, Altınordu, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


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