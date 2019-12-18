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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın dosyasına giren tutanaklarda, Arduç'un cinayet öncesi uçucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

18.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:16

Türkiye'yi sarsan olayda, üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un dava dosyasına yeni tutanaklar girdi. Katilin cinayet öncesi uçucu madde kullandığı tespit edildi.

YENİ DETAYLAR DAVA DOSYASINA EKLENDİ

İlk duruşması cinayetten 20 gün sonra yani 23 Aralık pazartesi günü saat 10.00'da görülecek olan davayla ilgili detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Dava dosyasına, katil zanlısının yakalanmasından hemen sonra yapılan tüm işlemlere ait tutanaklar konuldu. Tutanaklara göre, katil zanlısı gözaltına alındıktan sonra polis refakatinde cinayetten önceki geceyi geçirdiği Akyazı Mahallesi 791 Sokak'ta bulunan inşaata götürüldü.

Arduç'un burada bulunan kıyafetleri ile havlusuna ve poşet içinde ele geçirilen uyuşturucu etkisi olan uçucu maddeye delil olarak el konuldu. Dava dosyasında, katil zanlısının Ceren'i öldürmeden önce uçucu madde kullandığının tespit edildiği bilgisi de yer aldı.

BIÇAĞINI ÇALDIĞI İŞ YERİ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yine tutanaklarda, Arduç'un cinayette kullandığı bıçağı çaldığı iş yerinin sahibi L.A. ile görüşme yapıldığı da bildirildi. Tutanakta bıçağı çalınan iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı ifade edildi. Arduç, ifadesinde cinayet işlemek için önce silah bulmaya çalıştığını, bu amacına ulaşamayınca da adını bilmediği bir işyerinin önünden geçerken tezgah üzerinde bulunan bıçağı çaldığını anlatmıştı.

CEREN'İN ÜZERİNDEN 5 LİRA ÇIKTI

Olay yeri tutanaklarında ise zanlının gasp etmeyi amaçladığını öne sürdüğü Ceren'in üzerinden cep telefonu ve kulaklık ile 5 TL çıktığı bilgisine yer verildi.

POLİSLERE SALDIRI DAVASI 10 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Katil zanlısı Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir'i öldürmesi ve kendisini yakalamak isteyen 2 polis memurunu da yaralamasıyla ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2 ayrı iddianame hazırlanmıştı. Arduç hakkında polis memurlarına yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması ise 10 Şubat 2020 tarihinde görülecek. Savcılık, 2 iddianamede de katil zanlısı hakkında verilecek cezalarda, Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca indirim uygulanmamasını istemişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan olay, 3 Aralık akşamı saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin bulunduğu binanın girişinde, cezaevi firarisi Özgür Arduç (35) tarafından kalbinden ve karnından bıçaklanarak öldürüldü.

4 Aralık günü yakalanan Arduç tutuklanarak, Van Yüksek Güvenliklli Cezaevi'ne konuldu. Ordu Cumhuriyet Savcılığı tarafından jet hızıyla hazırlanan ve 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, geçen cuma günü Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı

Ceren Özdemir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (11)
SİVASLI İBOCAN:Acaba , avukatlar işsiz kalmasın, mahkemeler iş yapsın diye mi böyle olaylara ceza verilmiyor. . Gerçek işlem yapılsaemin olun YARGI MAKAMINA GEREK KALMAZ, çünki kişiler birbirine saygı duyar, böyle ortamda karşıdan geleneselam vermeye korkar olduk. . . Böylelerine hak vermiyorum, yetkililer CEZA VERMEDİĞİ SÜRECE YAPABİLİRSİN HAKKI VERİYOR. . . .
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İST:ben içiciyim dediğin zaman hiç cezası yok. Allah ilgilenmeyen veya ağır yaptırım çıkarmayan devlet yetkililerinede bu acıyı tattırsın kusura bakmayın ben artık beddua ediyorum başka çare yok
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KARS:BU TİNERCİLERİ UYUŞDURUCU KULLANANI DEVLET TOPLAYIP TEDAVİ ETMELİ O İŞİ BIRAKMAYANIDA İMHA ETMELİ SONRA MİLLETIN BAŞINA BELA OLUYOR
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PEND:kesinlikle katılıyorum
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FATİH:Geberene kadar eziyet edin Başka hak etmedi
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ZATI ZUMBUR DOGRUSU BUDUR:TUVALET DELIGINE BASIN KASINI USTUNEDE KUM TORBASI KOYUN
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ÇAKMAKTAŞ.:İçeride hep zor işlere koşun kiremitleri düzelttirin, ordan düşüp ölür belki.
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET.:UÇUCU MADDE, UYUŞTURUCU MADDE, RAKI, ŞARAP DERKEN BU CANİYİ TAHLİYE EDECEKLER ANLAŞILAN. . . ALKOLLÜ OLANLARA VEYA UYUŞTURUCU KULLANANLARA NİÇİN AZ CEZA VERİLİYOR BU ÜLKEDE ANLAMIYORUM. . BENCE UYUŞTURUCU VE ALKOLLÜYKE SUÇ İŞLEMEK CEZAYI ARTTIRICI SEBEP OLMASI GEREKİR.
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HİDROFOR:GERİZEKALILAR UÇUCU MADDE KULLANMIŞ CEZAYI HAFİFLETMEYE ÇALIŞYOLAR SİZDE BUNA ALET OLUN
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NAHİTALI:bu şerefsizi içeride 1 hafta bile yaşatmazlar. Oksijen israfı bir mahlukat. .
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