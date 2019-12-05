Haberler » 3. Sayfa » Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı - Haberler

Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'un sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği anlara ilişkin görüntü ajanslar tarafından servis edildi.

05.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:40

'da balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Katilin son görüntüsünde sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği görülüyor.

PARASI OLMADIĞI İÇİN MEYVE İSTEDİ

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'un polisteki ifadelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.

"SİLAH BULSAYDIM DAHA ÇOK KİŞİ ÖLDÜRECEKTİM"

İfadesinde Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve burada kendisine bir görevlinin işkence ettiğini öne süren Özgür Arduç'un cezaevinden firar ederek Ordu sokaklarında onu aradığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısının sorgusunda, "Ordu'da yetiştirme yurdunda kaldığım dönemde bir görevli bana işkence etti. Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan görevliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bulamadım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle daha önceden tanımadığım Ceren'i yolda görerek peşine takıldım. Uzun süre takip ettim ve bıçakladım. Silah bulsaydım çok daha kişi öldürecektim" dediği bildirildi.

AMOK HASTASI ÇIKTI

Ordu'da evinin önünde 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sabaha kadar sürdü. İfadesinde kan donduran sözlerle olayı anlatan zanlıya yapılan muayenede "Amok hastası" olduğu tespit edildi.

KAN DONDURAN İFADELER

Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan, hükümlü olarak bulunduğu açık cezaevinden izine çıktığı gün geri dönmeyerek firar eden ve Ceren Özdemir'in ölümüne sebep olan Özgür A'nın sorgusunda, "O gün birini öldürmek istedim. Olayda işlediğim bıçağı bir marketten çaldım. Üstümdeki kıyafetleri bir mağazadan çaldım. Ceren Özdemir'i tanımıyorum. Bir iş merkezinin önünden itibaren evine kadar takip ettim. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Evin önüne geldiğimizde balkona çıkan ablası beni gördü ve çok dikkatli baktı. Panik yaptım. Anahtarları atınca eve gireceği sırada saldırdım. Direnmeye çalıştı ama öldürdüm. Olaydan sonra kaçtım. Yakalandığım sırada polisleri de öldürecektim. Ben benim olmayan her şeye sahip olmak istiyorum, kafama koyduğumu yapmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.

Kalbinden bıçaklanan Ceren ÖzdemirKalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil olduAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu

Ceren ÖzdemirCeren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş

Ordu ValiliğiOrdu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti

TürkiyeTürkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın

Öldürülen üniversite öğrencisi CerenÖldürülen üniversite öğrencisi Ceren'in, annesinden son isteğinin çorba olduğu öğrenildi

Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (2)
DJ BORİS BREJCHA:BU TARZ OLAYLARDA KAÇAK, FİRARİ NE OLURSA OLSUN . BUNUN GİBİLER İÇİN ÖZEL BİR EKİP OLMALI. ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZMEMELİ. BELLİ Kİ O DA SIKILDI DIŞARDA İŞ YOK GÜÇ YOK AÇ GEZMEKTENSE İÇER DE YATARIM DEDİ .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADA:akıl sağlığı yerinde değil diye ceza vermeyip salıverirlerse hiç şaşırmam
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36 Sanatçı Kıraç engelli çocuklarla "Vatan Marşı"nı söyledi - Haberler
16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? - Haberler
16:30 AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu: "Hiç kimsenin İstanbul'u susuz bırakma hakkı yoktur" - Haberler
16:30 Ceren'in katili bir gün önce borsa güvenlikçisinden para istemiş - Haberler
16:25 MSB: "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan... - Haberler
16:16 Ölümüyle yürekleri dağlayan Ceren Özdemir'in evine ilk kez girildi - Haberler
16:05 Yüksekokul binasından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili acı gerçek - Haberler
15:54 Ceren Özdemir'in acılı babası konuştu: Katil için idam çıksın - Haberler
15:43 Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı - Haberler
15:24 Baba, kendisini ve eşini bıçaklayan oğluna 25 yıl hapis cezası verildiğini duyunca tepki gösterdi - Haberler
5.12.2019 16:38:11