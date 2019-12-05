Ceren Özdemir'in katilinin cinayetten sonra sokakta gezdiği görüntü ortaya çıktı

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Arduç hakkında, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Katilin son görüntüsünde sokaklarda elini kolunu sallayarak gezdiği görülüyor.

PARASI OLMADIĞI İÇİN MEYVE İSTEDİ

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç'un polisteki ifadelerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elinde şemsiye ile gezinen Arduç'un bir market ve manavlara girip çıktığı görülüyor. Arduç'un parası olmadığı için market ve manavlardan gıda ve meyve istediği belirlendi.

"SİLAH BULSAYDIM DAHA ÇOK KİŞİ ÖLDÜRECEKTİM"

İfadesinde Yetiştirme yurdunda büyüdüğünü ve burada kendisine bir görevlinin işkence ettiğini öne süren Özgür Arduç'un cezaevinden firar ederek Ordu sokaklarında onu aradığını söylediği öğrenildi. Katil zanlısının sorgusunda, "Ordu'da yetiştirme yurdunda kaldığım dönemde bir görevli bana işkence etti. Cezaevinden kaçarak bana işkence yapan görevliyi öldürmek için aradım. Fakat onu bulamadım. Uyuşturucu almıştım. Onun tesiriyle daha önceden tanımadığım Ceren'i yolda görerek peşine takıldım. Uzun süre takip ettim ve bıçakladım. Silah bulsaydım çok daha kişi öldürecektim" dediği bildirildi.

AMOK HASTASI ÇIKTI

Ordu'da evinin önünde 20 yaşında balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür A'nın sorgusu sabaha kadar sürdü. İfadesinde kan donduran sözlerle olayı anlatan zanlıya yapılan muayenede "Amok hastası" olduğu tespit edildi.

KAN DONDURAN İFADELER

Aralarında adam öldürmeye teşebbüs, yaralama, gasp, uyuşturucu temin etme ve satışını yapma gibi suçlardan 12 suç kaydı bulunan, hükümlü olarak bulunduğu açık cezaevinden izine çıktığı gün geri dönmeyerek firar eden ve Ceren Özdemir'in ölümüne sebep olan Özgür A'nın sorgusunda, "O gün birini öldürmek istedim. Olayda işlediğim bıçağı bir marketten çaldım. Üstümdeki kıyafetleri bir mağazadan çaldım. Ceren Özdemir'i tanımıyorum. Bir iş merkezinin önünden itibaren evine kadar takip ettim. Çantasında para olduğunu düşündüm. Bir anda aklıma koyarak takip ettim. Zayıf güçsüz gördüğüm için takip ettim. Evin önüne geldiğimizde balkona çıkan ablası beni gördü ve çok dikkatli baktı. Panik yaptım. Anahtarları atınca eve gireceği sırada saldırdım. Direnmeye çalıştı ama öldürdüm. Olaydan sonra kaçtım. Yakalandığım sırada polisleri de öldürecektim. Ben benim olmayan her şeye sahip olmak istiyorum, kafama koyduğumu yapmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay Ordu Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı.