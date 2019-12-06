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Ceren Özdemir'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki cezaevine gönderildi

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin apartmanında bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç tutuklandı. Ajansların son dakika gelişme olarak geçtiği haberde ilk olarak Ordu cezaevine gönderilen katil, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

06.12.2019 09:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:13

'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde balerin Ceren Özdemir'i bıçaklanarak öldüren Özgür Arduç, tutuklanarak Ordu cezaevine gönderildi. Güvenlik gerekçesiyle katil 'taki bir cezaevine sevk edildi.

KATİL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

GÜVENLİK İÇİN ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

BUGÜN CEREN'İN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atarak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyi ki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ceren Özdemir'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki cezaevine gönderildi

Ceren Özdemir, Şırnak, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (17)
ATCAN:devletten ümidimizi kestik. şırnak olayı sana havale ediyoruz.
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METEHAN:neden şırnak? keşke imralıya yollasaydınız iki katil bir arada yatartı bizde çalışır onları beslerdik
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TADES:özge canın katilinin kaderini paylaşır inşallah ya intihar eder yada ? kolay ölüm iyi olmaz bu pisliğe
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HATİCE ARSLAN:Hadi Şırnak. . . . . GÖSTER KENDİNİ.
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ZİYAA:İçerde bitirecekler bunun işini kesin. . .
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ASD:şırnak cezaevindeki kader mahkumu kardeşlerim artık top sizde, verin hakkını
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MURAT:umudumuz Şırnak
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BAHÇE:HAYDİ ŞIRNAK
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ADALETSİZADALET:Kardeşimizi koruyamadk ta katilin güvenliği mi önemli bizim için.
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YUSUF:Ya bunun yasamasi guvenli degilki. Bir kisiyi koruyacaksiniz diye cok sayida kisiyi riske atamazsiniz. Adaletli olun geregini yapin
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