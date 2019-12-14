Haberler » 3. Sayfa » Ceren Özdemir'in katili intihar etmesin diye sünger odaya alındı - Haberler

Ceren Özdemir'in katili intihar etmesin diye sünger odaya alındı

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i vahşice öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, intihar etmemesi için sünger odaya alındı. Tek kişilik odada gözetim alında tutulan katil zanlısı, 24 saat görevliler tarafından izleniyor.

14.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:05Ceren Özdemir'in katili intihar etmesin diye sünger odaya alındı

'da balerin Ceren Özdemir'i vahşi bir şekilde öldürdükten sonra yakalanıp tutuklanan katil zanlısı Özgür Arduç, Van Cezaevine yerleştirildi.

İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Türkiye'yi yasa boğan cinayeti işleyen cani Özgür Arduç, cezaevinde bulduğu ilk fırsatta fayansları parçalayıp bileklerini keserek intihara kalkışmıştı. Gardiyanların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Arduç, hayati tehlikeyi atlattı.

ÖZEL ODAYA ALINDI

Hastanedeki müdahelenin ardından cezaevine tekrar getirilen Özgür Arduç, sünger odaya alındı. Tek kişilik odada gözetim alında tutulan katil zanlısı, 24 saat görevliler tarafından izleniyor.

İFADESİ KAN DONDURDU

Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduç'un, "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir? Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemir'i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden, benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada, çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" dedi.


Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

HABER YORUMLARI (1)
AHMET:yahu bırakın it kendi kendini öldürsün. ona harcanan para onu yaşatanlara haram olsun inşaallah
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:32 Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık'a teşekkür ziyareti - Haberler
10:31 Sürüye dadanan kurtlar, Kangallara yem oldu - Haberler
10:25 Antalya Havalimanında uyuştucu operasyonu - Haberler
10:24 'Poğaça ve şeker' kutularında zehir ticareti - Haberler
10:17 İzmir'de sendikaya suç üstü kumar baskını: 101 kişi yakalandı - Haberler
09:36 Sare Davutoğlu'ndan eşinin kurduğu partiye ilk yorum: Geleceği konuşma zamanı - Haberler
09:03 Genç kız, tartıştığı sürücü tarafından dövülüp otomobilden atıldı - Haberler
08:27 Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç: Pişman değilim, zevk duydum - Haberler
08:09 Meclis'te AK Parti ile CHP arasında 'şehit parası' kavgası - Haberler
08:02 Striptiz kulüplerine şirket hesabından para harcayan CEO görevden alındı - Haberler
14.12.2019 10:38:19