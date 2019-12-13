Haberler » 3. Sayfa » Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır - Haberler

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır

Ceren'i öldüren Özgür Arduç için canavarca hisle kasten öldürme ve kamu görevlisini öldürmeye teşebbüsten iki ayrı dava açıldı. Arduç'un savcılıkta verdiği ifadede, "Ben Ceren Özdemir'in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır" dediği ortaya çıktı

13.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:01

Ceren Özdemir'i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı. Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen iddianamelerde, Türk Ceza Kanunu'nun 62'inci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

İDDİANAMELER KABUL EDİLDİ

'da, balerin Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı sırada da 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında hazırlanan 2 iddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamelerde, Özgür Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edilmişti.

İDDİANAMENİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Orduda balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkında hazırlanan 13 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduçun, "Emniyet'te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemirin ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır. Ben Ceren Özdemiri olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" dedi.

Özgür Arduç

"ÖLDÜRÜYORUM, MUTLU OLUYORUM"

Ceren Özdemir'i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir'in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul'dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.

ÖNCE SİLAH VE ETER ARAMIŞ

Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren'i öldürdüğü 3 günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, 'hayvanlarını bayıltacağı' yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.

KEDİLERİ ÖLDÜRMÜŞ

Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul'da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.

DNA İNCELEMESİ ŞİŞE KAPAĞINDAN YAPILDI

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç'un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği,

güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.

SAVCILIK FİRAR BİLDİRİMİ YAPMIŞ

Katil zanlısı Özgür Arduç'un, Ordu Açık Cezaevi'nden 1 Aralık'ta gece 00.15'te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CerenCeren'in katili Özgür Arduç, cezaevinde intihara kalkıştı! Banyo fayanslarıyla bileklerini kesti

Son dakika: CerenSon dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır

Ceren Özdemir, Aralık, Ordu, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
YORUMCU:Allah rızası için bu ve bu tip insanlara artık devlet devletliğini yapsın, yeter ya yeter. Bazen iyiki cehennem var diyorum. Şükürler olsun RABBİME. Gerçek adaleti bekle pislik torbası.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BARON:Bu adam psikopat birisi. küçüklüğünden beri sevgiden uzak yetiştirme yurdundan yetişmiş biri hayatı boyunca suç içinde yaşamış. Devlet böyle bir sapkını dışarı salarak büyük hata yapmıştır ve bu cinayete neden olmuştur.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI:hala yaşıyor mu bu sefil aşağılık pislik. . mahlukat. . asın. sonrada yakın iblisi. gitsin. . .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
NE DİCEM:adi pislik
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GURBETCİ:Nefes almayi bile hak etmeyen zavalli.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
CEVO:ulan serefsiz , senin icerde iskence ceke ceke öldü haberini duymak öyle cok isterdim ki
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Afyonun kaymağı ordunun manyağı
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ORDU DEYİNCE:aklıma palu ailesi geldi
Yayından Kaldır
0 1
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:20 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
19:20 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan ABD Senatosunun "Ermeni kararına" tepki Açıklaması - Haberler
19:19 Eyüpsultan'da iplik yüklü kamyonetin kasası devrildi - Haberler
19:17 Husumetlisini küçük çocuğun gözü önünde kurşuna dizdi - Haberler
19:13 Ceren'in katilinin 13 sayfalık iddianamesi kan dondurdu - Haberler
19:01 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı - Haberler
18:42 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır - Haberler
18:24 Son dakika: Trump'a yönelik iki azil maddesi Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderildi - Haberler
17:37 Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafı ortaya çıktı - Haberler
17:37 Çalıştığı kurumun 5. katından atlayarak intihar eden öğretim görevlisiyle ilgili yeni iddialar - Haberler
13.12.2019 19:31:33